ديل بوسكي: مبابي أفضل من نيمار وجوارديولا مظلوم في إسبانيا

تعرف على تصريحات ديل بوسكي حول مبابي ونيمار وجوارديولا وبرشلونة

اختار فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني الأسبق لمنتخب إسبانيا، التوقيع مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان كما اعتبر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مظلومًا في بلاده.

مانشستر سيتي حصد الثلاثية المحلية بالتتويج بالدوري وكأس الرابطة والاتحاد ليصبح أول فريق إنجليزي يصل لهذا الإنجاز.

وقال ديل بوسكي في تصريحات لراديو ماركا: "ريال مدريد امتلك مجموعة جيدة من اللاعبين لكنّه فقد المدرب والنجم الأبرز في صيف واحد وهو أم صعب لأي فريق، ولكن الأمور قد تتحسن".

وأردف: "لو أن لدي القدرة على التوقيع مع لاعب من باريس سان جيرمان فسوف أضم مبابي وليس نيمار، لأن كيليان قادر على تقديم الكثير في المستقبل".

وحول نهائي كأس ملك إسبانيا أشار ديل بوسكي إلى أنّها سوف تكون مواجهة صعبة بين فريق مميز مثل فالنسيا وآخر مجروح بعد خسارة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، كما أن ليونيل ميسي عامل حاسم في الفريق.

وواصل: "أرى أنّ ليفربول أفضل من توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب مميز وقادر على صناعة المفاجأة".

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بطل كأس العالم 2010 وأمم أوروبا 2012 طلب من رئيس الاتحاد، لويس روبياليس، الاتفاق مع رئيس الرابطة ،خافيير تيباس، لأجل إيجاد حلول جيدة لتطوير الكرة الإسبانية.

وتابع: "جوارديولا دائمًا يُعامل بصورة مختلفة في إسبانيا لأسباب سياسية، البعض ينظر له كأنّه خائن لكنني بالطبع أحترمه وأحترم عمله".

واختتم: "المنتخب في يد أمينة مع مدرب مميز ولاعبين من طراز رفيع. رغم أنني إنسان تقليدي لكني أحب تقنية الفيديو وأراها تطورت كثيرًا لخدمة كرة القدم".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يرغب في التعاقد مع مبابي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لتطوير الفريق بعد الخروج دون ألقاب في الموسم الحالي.