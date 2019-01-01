ديل بوسكي: حاولنا ضم ميسي لمنتخب إسبانيا لكنّه اختار الأرجنتين

تعرف على تصريحات ديل بوسكي عقب الفوز على ليفربول

كشف فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني الأسبق لمنتخب إسبانيا، عن محاولات اللاروخا لإقناع ليونيل ميسي باللعب لصالحهم بدلًا من منتخب الأرجنتين.

ميسي قاد برشلونة للفوز بثنائية نظيفة على ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ديل بوسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "ميسي كان ليضيف الكثير للمنتخب الإسباني، أعلم أنّ الاتحاد بذل مجهودًا كبيرًا لإقناع اللاعب باختيار اللاروخا ولكنّه فضّل الأرجنتين".

وتابع: "منذ قدومه لبرشلونة وكنا نتمنى أن يتواجد معنا، لقد حققنا الكثير من البطولات لكن وجوده كان سيصنع فارقًا كبيرًا وسيؤذي خصومنا أكثر".

صاحب الـ 68 عامًا أكد أنّ حلمه هو قيادة ميسي في إسبانيا رغم تدريبه عدد مميز من اللاعبين لكن البرغوث مثلهم أو ربما أفضل.

ميسي يصل للهدف رقم 600 بقميص برشلونة.. ماهو أفضل شاهدته من الـ600؟ 🙄 pic.twitter.com/FjkwMWfmNj — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 2, 2019

وأردف: "لا أمتلك ذكرى مميزة مع المنتخب الأرجنتيني ولا ملاعب مميزة مثل بومبونيرا، فملعب بوكا جونيورز هو روح كرة القدم ولا توجد ملاعب حول العالم بنفس قيمة هذا الملعب".

واختتم :"ما يفعله دييجو سيميوني في أتلتيكو مدريد هو أمر فريد من نوعه، التشولو هو بطل الروخي بلانكوس. إنّه يؤمن باللاعبين ويقود الجمهور وقدّم سنوات عظيمة لا يمكن التقليل منها".

ديل بوسكي حقق بطولتي كأس العالم 2010 وأمم أووربا في 2012 رفقة المنتخب الإسباني.