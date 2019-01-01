النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

ديلي بليند يعادل رقم والده في دوري الأبطال

التعليقات()
Getty Images
ديلي بليند يعادل رقم والده في عدد المباريات في دوري أبطال أوروبا مع أياكس

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

عادل الدولي الهولندي ديلي بليند رقم والده داني بليند فيما يخص المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع نادي أياكس.

اختيارات المحررين

وسيشارك المدافع الهولندي رفقة أياكس أساسيًا في مواجهة توتنهام الإنجليزي على ملعب يوهان كرويف آرينا.

وبمشاركته أساسيًا اليوم، يصل ديلي بليند إلى المباراة رقم 26 له في دوري أبطال أوروبا بقميص نادي أياكس أمستردام.

ويعد هذا الرقم هو نفسه الذي حققه والده داني بليند الذي لعب لأياكس ومنتخب هولندا في ثمانينات القرن الماضي.

هل تعصف ريمونتادا ليفربول بفالفيردي؟ الأسماء المرشحة لتدريب برشلونة

يذكر أن توتنهام قد خسر ذهابًا من أياكس أمستردام على ملعبه الجديد في لندن بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب فان دي بيك.

إغلاق