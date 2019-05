ديلي بليند يعادل رقم والده في دوري الأبطال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

عادل الدولي الهولندي ديلي بليند رقم والده داني بليند فيما يخص المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع نادي أياكس.

وسيشارك المدافع الهولندي رفقة أياكس أساسيًا في مواجهة توتنهام الإنجليزي على ملعب يوهان كرويف آرينا.

وبمشاركته أساسيًا اليوم، يصل ديلي بليند إلى المباراة رقم 26 له في دوري أبطال أوروبا بقميص نادي أياكس أمستردام.

26 - Daley Blind is set to play his 26th game for @AFCAjax, equaling Danny Blind’s tally for the club. Successor. pic.twitter.com/HjMGahkTLg