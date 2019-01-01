ديلي ألي: تحسنت بشكل كبير رغم تراجع أرقامي

لاعب الوسط الإنجليزي تعرض للعديد من الإصابات الموسم الماضي

يعتقد ديلي ألي لاعب وسط توتنهام ومنتخب إنجلترا، أنه تطور كثيراً في الثلث الأخير من الملعب خلال الموسم الماضي.

نجم سبيرز سبق وأن أحرز 22 هدفاً في جميع البطولات في موسم 2016/217، ولكن أرقامه بدأت في التدهور بعدها.

ألي تعرض للعديد من الإصابات في الفخذ وأوتار الركبة، مما أثر على مستواه بشكل كبير ومنعه من تكرار هذا الرقم.

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وقال اللاعب عن تقييمه لما قدمه مؤخراً:"الموسم الماضي كان جيد جداً بالنسبة لي، عانيت بعض الإصابات العضلية، ولكني عملت بجد كل يوم".

وأضاف:"لم أسجل العدد الكافي من الأهداف، ولكني تطورت في العديد من النواحي سواء الدفاع أو الاستحواذ على الكرة".

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وتابع:"تحسنت أيضاً في إنهاء الفرص، لذلك أتمنى أن أحصد نتاج كل ذلك الموسم القادم وأصل للعدد من المناسب من الأهداف المسجلة والمصنوعة".

يذكر أن ألي نجح في تسجيل 5 أهداف فقط وصناعة 3 خلال الموسم الماضي، وهو ما يظهر تراجعه عن موسم 2017/2018، حيث سجل وقتها 9 أهداف وصنع 11.