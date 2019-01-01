ديلي آلي: سأفتقد صديقي بوتشيتينو وإنجازات مورينيو تتحدث عنه

كيف استقبل ديلي آلي خبر طرد مدربه السابق؟

اعترف جناح توتنهام ديلي آلي، بأنه تلقى خبر إقالة مدربه الأرجنتيني السابق ماوريسيو بوتشيتينو، بكل حزن وآسف، نظرًا للصداقة القوية بينهما على المستوى الشخصي والمهني.

وأشار الدولي الإنجليزي إلى أنه لم ولن ينسى فضل بوتشتينو عليه، كونه ساعده على تثبيت أقدامه في تشكيلة الديوك الأساسية بعمر أقل من 19 عامًا، إلى أن أصبح من أهم اللاعبين في الفريق في السنوات القليلة الماضية.

وقال الشاب البريطاني في حديثه مع الصحفيين قبل استضافة أولمبياكو في دوري مجموعات أبطال أوروبا "معروف لدى الجميع ما كان يعنيه بوتشيتينو بالنسبة لكل اللاعبين، بالنسبة لي. قد ساعدني على تطوير وتحسين مستواي".

وأضاف "جئت إلى هنا في الثامنة عشر من عمري، وكل اللاعبين قطعت رحلة صعود وهبوط، وعندما شعرت بالضيق أردت التحدث معه (بعد سماع خبر الإقالة)، لقد رأيته في السنوات الخمس الماضية أكثر من كل أفراد عائلتي".

وتابع "بعد سماع الخبر، لم أستطيع الانتظار، كنت في قمة الغضب والاستياء، ولم أتحدث معه في كرة القدم، حديثي معه كان حديث الصديق وصديقه. سأكذب إذا لن ألوم نفسي على ما حدث، رحلتنا كانت رائعة. وفي مثل هذه المواقف، من الصعب ألا تشعر أنك المسؤول، لكني أدركت فيما بعد أنني قدمت 110% دائمًا".

وعن مدربه الجديد مورينيو قال "إنجازاته تتحدث عن نفسها، وأنا سعيد بوجوده معنا، ولم نستغرق وقتًا طويلاً للعمل معه، هذه المرة الأولى التي يحدث فيها تغيير على مستوى المدرب، ونعرف أين يجب أن نكون وقيمة المواهب المتاحة في الفريق".

وختم "من المهم أن نقدم أفضل ما لدينا، ومن الواضح أن النتائج هذا الموسم لا تتناسب مع جودة توتنهام، وهذا يسبب لنا بعض القلق، أنت ترغب في الظهور بمستوى جيد، لكن في الوقت ذاته من المهم جدًا الحفاظ على الانتصارات، ونحن دائمًا نبذل كل ما في وسعنا من أجل ذلك".