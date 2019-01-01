ديلي آلي: رونالدينيو وجيرارد قدوتي وندومبيلي إضافة لتوتنهام

تعرف على تصريحات ديلي آلي حول رونالدينيو وندومبيلي

أكد ديلي آلي، لاعب توتنهام، اتخاذ رونالدينيو وستيفن جيرارد قدوة له في مسيرته الكروية مشيدًا بتطور المواهب الإنجليزية في الدوري الألماني.

وقال ديلي آلي في تصريحات خاصة: "كل عام نسعى للتطور سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي، لا أتحدث فقط عني كلاعب ولكن عن جميع اللاعبين في توتنهام".

وحول انضمام تانجي ندومبيلي إلى السبيرز، علّق: "حينما تنضم إلى فريق بحجم توتنهام فعليك القتال لأجل المشاركة أساسيًا والمهمة الأساسية دائمًا تكون مساعدة الفريق سواء بالتسجيل أو الصناعة وخط الوسط هو من يحدد طريقة إدارة المباراة".

واسترسل: "سعيد للغاية بالتوقيع مع ندومبيلي؛ إنّه لاعب سريع وقوي بدنيًا ورائع بالكرة، متحمس للغاية للعب بجواره في المباريات الرسمية".

لاعب السبيرز أوضح أنّ الفريق يهدف إلى الفوز ببطولة خلال الموسم المقبل ولذلك من الضروري العمل والتطور والقتال لأجل تحقيق الألقاب، مشيرًا إلى أنّ خسارة دوري أبطال أوروبا كانت محبطة وحزينة للفريق,

صاحب الـ 23 عامًا اختار رونالدينيو ليكون مثله الأعلى موضحًا: "كنت أتابع مقاطع فيديو له كثيرًا وأحب ما يقدمه لأنّه يبدو دائمًا مستمتعًا وحينما كنت صغيرًا كنت ألعب في الشارع ولذلك كانت المتعة هدفي الأول، كما أنني أيضًا تعلمت عقلية الفوز من ستيفن جيرارد والذي كان قائدًا للمنتخب وليفربول ويبحث دائمًا عن تحقيق البطولات".

وأردف: "الانضمام للمنتخب أمر رائع وفخر لي ومنذ أول مرة تم استدعائي ويتملكني شعور كبير بالسعادة. هدفنا تحقيق بطولة أمم أوروبا في 2020 وخاصة أنّ النهائي سيكون في ملعب ويمبلي".

واختتم: "الدوري الألماني صار جاذبًا للاعبين الإنجليز ومنذ صغري كنت أتمنى اللعب في البريميرليج وكذلك البوندسليجا، ورأينا تألق جادون سانشو مع بروسيا دورتموند وتحسنه كثيرًا في السنوات المقبلة. أعتقد أن البطولة الألمانية مناسبة للمواهب الإنجليزية".