ديلور: أعتذر للشعب الجزائري وأتمنى العودة مرة أخرى

ديلور يعترف بخطأه

اعتذر أندي ديلور؛ مهاجم نيس الفرنسي، إلى جماهير المنتخب الجزائري، ليؤكد للجميع على أنه مشتاق للعودة للعب مع الخضر خلال المرحلة المقبلة.

ديلور يعتذر ويعود للمنتخب الجزائري

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف"، تصريح مصور لأندي ديلور، والذي قدم خلاله اعتذاره للشعب الجزائري، بسبب نقص التواصل بينه وبين الجهاز الفني للخضر.

وقال ديلور: "كنت وقعت على عقدًا طويل الأمد مع نيس، الفريق الذي لديه طموح، واتخذت قرارًا متسرعًا وأخفيت بعض الأشياء عن المدرب جمال بلماضي، حيث كان لدي بعض المشاكل العائلية منعتني من الابتعاد عن أسرتي".

أندي تابع: "الأمر تطلب مني بعض الوقت لكي أخبر المدرب بلماضي بالحقيقة كاملة، وعندما تحدثنا ألقى اللوم عليّ بسبب عدم صراحتي معه وتفادي ما حدث".

واختتم مهاجم نيس تصريحاته قائلًا: "لدي الرغبة في تمثيل المنتخب الجزائري، وتسجيل الأهداف مرة أخرى، وأنتظر بشغف العودة لارتداء قميص محاربي الصحراء".

ومن المتوقع أن يقوم بلماضي باستدعاء ديلور في مواجهتي المنتخب الجزائري أمام غينيا ونيجيريا يومي 23 و27 سبتمبر الجاري في وهران.

ما سبب الأزمة بين بلماضي وديلور؟

رفض ديلور الانضمام لصفوف المنتخب الجزائري خلال عام 2021، وذلك لأنه كان منضم حديثًا إلى نيس الفرنسي، حيث فضّل التركيز مع فريقه الجديد.

قرار ديلور تسبب في غضب جمال بلماضي، الذي قام باستبعاده بشكل نهائي من الفريق، قبل أن يتراجع بعد فشل الجزائر في التأهل إلى كأس العالم قطر 2022.