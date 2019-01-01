ديلف يغادر مانشستر سيتي متجهاً لإيفرتون بـ8 مليون إسترليني

بعد تقلص حظوظه في المشاركة الموسم القادم

اقترب نادي إيفرتون الإنجليزي، من التعاقد مع فابيان ديلف لاعب مانشستر سيتي خلال الأيام القليلة القادمة.

ديلف يعتبر خارج حسابات المدرب بيب جوارديولا للموسم الجديد، بعد قدوم الإسباني رودري من أتلتيكو مدريد.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أكدت اتفاق إيفرتون مع سيتي على ضم اللاعب مقابل 8 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي هذا السعر المنخفض نظراً لتبقي عام واحد فقط على نهاية عقد صاحب الـ29 سنة مع سيتي.

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جريزمان إلى برشلونة ✅



حال نيمار الآن 😭

(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/afVwXVvxE3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

ويمتلك ديلف سجلاً جيداً على الصعيد الدولي، حيث شارك مع إنجلترا في كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية الأخيرة.