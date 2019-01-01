ديك لو لـ جول: آرسنال استغل ريال مدريد وتوتنهام للتعاقد مع أوزيل

مدير آرسنال السابق يكشف لـ جول كواليس التعاقد مع مسعود أوزيل من ريال مدريد مستغلًا تعاقده مع نجم توتنهام جاريث بيل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال ديك لو مدير التعاقدات السابق في أرسنال إن الجانرز استغلوا تعاقد ريال مدريد مع جاريث بيل قادمًا من توتنهام من أجل التعاقد مع مسعود أوزيل.

وكان لو قد تحدث في حوار خاص لجول عن أبرز كواليس صفقة انتقال مسعود أوزيل من ريال مدريد إلى آرسنال والتي فاجئت الجميع وقتها.

وانتقل أوزيل إلى آرسنال مقابل 50 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2013، حيث تمت الصفقة في أخر أيام الميركاتو.

وحول ذلك، قال ديك لو إن توتنهام كان له دورًا كبيرًا في تعاقد آرسنال مع مسعود أوزيل، نظرًا لأنهم جعلوا ريال مدريد في حاجة لبيع أحد لاعبيه.

وأضاف: "لقد دفع ريال مدريد ما يقارب 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع بيل، لقد قدم بيل أفضل موسم في مسيرته في ذلك الوقت وحصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج"

وتابع: "قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن صفقة بيل علمنا أن ريال مدريد قد اتفق مع توتنهام على كل شيء وعرفنا أيضًا المبلغ الذي ستتم به الصفقة تقريبيًا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

وحول رد فعل آرسنال قال لو: "كانت تلك هي اللحظة التي تضافرت فيها كل الأعمال التي جمعناها على مر السنين من حيث العمل كوحدة واحدة، ولكن قصة أوزيل في حقيقة الأمر يجب أن تسمى قصة جاريث بيل"

وأضاف: "تلقينا إشارات من مدريد بأن لديهم لاعبين للبيع، لذا فقد توجهت للقاء مع جوزيه أنخيل سانشيز، المدير العام لمدريد ، وقال إن النادي سيفكر في بيع كريم بنزيما أو أنخيل دي ماريا وقد أعطاني رقمًا تقريبيًا للمبلغ المطلوب"

وتابع: "لذلك دعوت إيفان وأرسين. كنا جميعًا حذرين ومتشككين للغاية، ولكن الشيء الوحيد الذي عرفناه بناءً على ذلك الاجتماع هو أنه كان عليهم بيع شخص ما"

وحول بقية الكواليس قال: "كان جازيديس في تركيا في ذلك الوقت بينما كان أرسنال يلعب مع فناربخشه في دوري أبطال أوروبا على مستوى الأدوار التمهيدية، لكنه غادر على الفور فندق الفريق للسفر إلى مدريد للانضمام إلىينا ومتابعة المحادثات مع سانشيز"

وأضاف: "في صباح اليوم التالي تم طرح اسم أوزيل ضمن القائمة التي من الممكن أن يفرط في أحدهم ريال مدريد لأول مرة، فكان الأمر إيجابيًا بالنسبة لنا ولفينجر تحديدًا الذي كان يبحث عن لاعب من هذا النوع في وسط ملعبه"

وتابع: "جلسنا مع خوسيه أنخيل، الذي قال إن أنشيلوتي لا يريد بيع أي من بنزيما أو دي ماريا، لكنه سيبيع أوزيل من أجل تعويض قيمة التعاقد مع بيل"

وأضاف: "هنا طلبنا التحدث معه، لكن ريالمدريد قالوا إنهم يريدون التفاوض معهم أولاً. لا أعتقد أنها كانت مكالمة هاتفية سعيدة لأوزيل. ثم تحدثنا معه وتوجه والده ومستشار الأعمال إلى لندن حيث التقينا بهم لأول مرة"

وقال لو: "تقدمت المحادثات بشكل جيد خلال الأيام التالية وبعد ذلك، مع الانتظار 48 ساعة فقط كانت الصفقة جاهزة للعمل. ولكن كان هناك عقبة واحدة كبيرة في الطريق، كان اسمها دانيال ليفي"

لا يزال رئيس توتنهام لم يوافق على صفقة انتقال بيل إلى مدريد وبدأ الوقت ينفذ، والميركاتو يقترب من نهايته دون جديد في هذه القصة.

كان اللاعب في أسبانيا وبدأت إدارة ريال مدريد تظهر التوتر. في هذه الأثناء، عرف أرسنال أن خصومه في شمال لندن لا يمكن أن يشعروا بالارتياح من حقيقة أنهم كانوا يغلقون على أوزيل.

تزداد الأمور تعقيدًا بسبب مشكلة صغيرة في دربي شمال لندن على ملعب الإمارات يوم الأحد، أي قبل 36 ساعة فقط من إغلاق سوق الانتقالات.

وقال لو "لقد وضعنا اللمسات الأخيرة على صفقة أوزيل مع مدريد، لقد كان إيفان هناك، وكنت وقتها في ميونيخ مع أوزيل ،وكان هذا صباح مباراة توتنهام عندما اتصل بي إيفان"

قال إنه لا يستطيع العودة إلى لندن لحضور المباراة لأنه كان ينهي الاتفاق وإن أحدنا كان بحاجة إلى أن يكون هناك، وإلا فإن دانييل ليفي سيشعر بأن هناك شيء كبير يتم.

لقد أخبر خوسيه أنخيل إيفان أن ليفي اتصل به وقال إن الشرط الأخير لصفقة بيل لم يكن بوسع مدريد بيع أي لاعب إلى آرسنال.

وقال لو: "كان رد إيفان أن ليفي كان يخادع لأنه كان قد أنفق بالفعل أموال بيل للتعاقد مع لاغبين آخرين، لكنه قال لي إنه لا يمكننا أن نغتنم هذه الفرصة وسألني عما إذا كان بإمكاني الانتقال من ميونيخ إلى لندن لأكون في الاجتماع معهم لأن توتنهام بدأ يفكر في حدوث شيء ما.

وتابع: "وهكذا، حصلت على رحلة عند الساعة الحادية عشر صباحًا، وفي الطريق، وعندما دخلت إلى مخرج المخرج رأيت فرانكو بالديني وليفي وسألوا عما كنت أفعله. قلت إن هذا هو الديربي، ولن أفوت متابعته"

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وهكذا وصلت الأمور إلى مرحلة الحسم، وبمجرد إعلان ريال مدريد التعاقد مع جاريث بيل، أعلن آرسنال عن إتمام أغلى صفقة في تاريخه بالتعاقد مع مسعود أوزيل.