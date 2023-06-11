ديفيس: برشلونة أراد ضمي وبارتوميو حطم مشاعري

نجم بايرن ميونخ يكشف المستور.

أكد ألفونسو ديفيس نجم بايرن ميونخ أن نادي برشلونة أراد الحصول على خدماته في وقت وجود جوسيب ماريا بارتوميو على رأس إدارته خلال حديث مع "تي إن إس".

وقال ديفيس: "برشلونة حاول ضمي، لكن رئيس النادي في ذلك الوقت جوسيب ماريا بارتوميو لم يكن يريدني لأنني من كندا".

وأضاف: "هذا ما قالته الصحافة في ذلك الوقت، ولا أعلم إذا ما كان قد قال ذلك أم لا بالفعل، لكنني لن أكذب، ذلك الخبر دمر مشاعري".

وكان ديفيس قد شارك في خمس مواجهات مع بايرن ميونخ ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته الكروية وفاز بجميعهم.

جدير بالذكر أن ديفيس كان قد صنع هدفين في تلك المواجهات الخمس والتي كان من بينها الفوز الكبير بثمانية أهداف لهدفين في 2020.