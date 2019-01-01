ديفيد لويز: قدمنا مباراة جيدة وعلينا القتال حتى النهاية

المدافع البرازيلي ديفيد لويز سعيد بما حققه تشيلسي أمام واتفورد

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب ديفيد لويزمدافع فريق تشيلسي عن سعادته بالفوز على نادي واتفورد بثلاثية دون رد، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال لويز للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي:"إنها نتيجة جيدة لنا، الفوز كان مهمًا اليوم، لقد سجلنا في بداية الشوط الثاني ومن ثم قتلنا المباراة سريعًا".

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وأضاف: "جدول مبارياتنا صعب للغاية، الأمور معقدة بعض الشئ ولكننا لدينا قائمة لاعبين رائعة للغاية، أكثر من أحد عشر لاعبًا بنفس القيمة ونفس الأهمية لذلك نقوم بالمداورة دائمًا".

واختتم قائلًا:"من الجيد الحصول على الثلاث نقاط ووضع قدم من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ولكن علينا القتال حتى النهاية وتحقيق الفوز في آخر مباراة أيضًا".

يشار إلى أن تشيلسي لا يزال ينافس أيضًا على الفوز بالدوري الأوروبي، بعد الوصول لنصف النهائي.