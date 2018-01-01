ديفيد لويز: لن نرضى بمراكز الأبطال ونريد التتويج بالدوري

مدافع تشيلسي ديفيد لويز يؤكد ان فريقه لن يرضى بالمركز الرابع وسيحاول أن ينهي الموسم وهو ينافس على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب البرازيلي ديفيد لويز مدافع فريق تشيلسي أن فريقه لن يرضى بالحصول على المركز الرابع هذا الموسم بعد البداية الجيدة التي بدأ بها البطولة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلاله أن الفريق سيحاول بكل ما لديه من قوة أن يتوج بلقب الدوري.

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وقال لويز في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "الجميع يعلم أن الدوري الإنجليزي هي بطولة صعبة للغاية، لكن علينا أن نأخر المنافسة فيها خطوة بخطوة ومباراة بمباراة دون استباق الأحداث".

وأضاف: "بالطبع المدير الفني يحاول يمنحنا طريقًا لنسلكه ومن ثم نحاول نحن أن نحقق النفاط لنصل لمسعانا ونقاتل على لقب الدوري الإنجليزي، ليس فقط مراكز دوري أبطال أوروبا".

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وأكمل: "لقد خسرنا بعض النقاط وكان من الممكن للأمور أن تكون أفضل بالنسبة لنا في الوقت الحالي، لكن الجميع يعلم أن هذا دوري يمكن لأي فريق أن يحقق فيه الفوز على الفريق الآخر".

واختتم تصريحاته: "يمكننا المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكن علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، هذا ليس الموسم الأول لي في البريميرليج، لذلك أعلم كيف تسير الأمور".