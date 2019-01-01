ديفيد لويز: أبراموفيتش لا يزال يرغب في حصد الألقاب مع تشيلسي

تعرف على تصريحات لويز حول رئيس تشيلسي

أكد ديفيد لويز، لاعب تشيلسي، أنّ رئيس النادي، رومان أبراموفيتش، لا يزال يرغب في الاستثمار اكثر في الفريق لحصد جميع الألقاب.

رجل الأعمال الروسي يواجه عدد من الأزمات مع المملكة البريطانية وتم حرمانه من دخول إنجلترا منذ أكثر من عام.

وقال لويز في تصريحات صحفية: "تحدثت معه الأسبوع الماضي بشأن مسألة تجديد عقدي، وأرى أنّه لا يزال يعشق النادي".

وتابع: "إنّه يرغب في القيام بأي شيء ممكن لرؤية تشيلسي في منصات التتويج، ورغم صعوبة الأمر لكنّه يمتلك الشغف والجوع والطاقة لمساندة الفريق".

المدافع البرازيلي أكد على قيمة أبراموفيتش مشيرًا إلى أنّه من بنى النادي ونجح في تحقيق 15 بطولة في 15 عامًا في إنجاز تاريخي.

يبدو أن الصفقة لن تكون سهلة للبارسا 👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 15, 2019

وأردف: "لقد قدمنا موسمًا جيدًا مع مدرب جديد ولم يتوقع أحد أن نكون ضمن الأربعة الكبار وأن نصل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ولكننا فعلنا ذلك".

واختتم: "لقد وصلنا إلى نهائي الدوري الأوروبي وخسرنا كأس الرابطة بركلات الجزاء وأقصينا فرق قوية مثل ليفربول وتوتنهام وكل هذا يدل على قوة الفريق".

جدير بالذكر أنّ تشيلسي حصد بطولة كأس الاتحاد الموسم الماضي بعد الفوز على مانشستر يونايتد.