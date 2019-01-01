ديفيد سيلفا يصل للمبارة 400 مع مانشستر سيتي

في آخر مواسمه مع السيتي إنجاز جديد لسيلفا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

وصل ديفيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، إلى المباراة رقم 400 في مسيرته مع بطل الدوري الإنجليزي بالتواجد في تشكيل لقاء بورنموث في الجولة الثالثة من البريميرليج.

سيلفا انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من فالنسيا في 2010 وسوف يرحل بنهاية الموسم الجاري.

وشارك اللاعب في 400 مباراة بجميع البطولات من بينها 51 لقاءًا في دوري أبطال أوروبا و12 في الدوري الأوروبي و285 في الدوري الإنجليزي بجانب 4 لقاءات الدرع الخيرية و29 مباراة في كأس الاتحاد و16 في كأس الرابطة.

كما سجل 71 هدفًا وصنع 130 خلال مسيرته الطويلة رفقة السيتزنز.

اليوم يشارك ديفيد سيلفا خلال المباراة رقم 400 بقميص @Cityarabia 🔵



ساحر.. مايسترو.. كابيتانو! 🎩💫 pic.twitter.com/HBINXqefAA — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وحقق اللاعب 12 بطولة مع مانشستر سيتي بالتتويج بالدوري الإنجليزي 4 مرات وكأس الرابطة 4 مرات وكأس الاتحاد مرتين بجانب الدرع الخيرية مرتين.

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي حقق لقب الدوري الإنجليزي مرتين خلال آخر موسمين.