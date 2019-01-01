ديشان يطالب جيرو بالرحيل عن تشيلسي

جيرو لا يشارك مع البلوز

نصح مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان مهاجمه أوليفييه جيرو بالرحيل عن تشيلسي والانتقال لنادٍ آخر في ميركاتو الشتاء القادم.

جيرو أصبح خارج الحسابات مع البلوز منذ تولي فرانك لامبارد المسؤولية في بداية الموسم الجاري، في ظل تفضيل المدير الفني تامي أبراهام وميتشي باتشواي.

وقال ديشان مع "ليكيب": "جيرو مثل آخرين ربما ينتقل في يناير، وضعه في تشيلسي لم يتغير منذ شهرين، من الواضح أن الأفضل أن ينتقل لنادي يعطيه فرصة اللعب".

وأكمل: "إذا لم يتكمن من اللعب في تشيلسي، فالفكرة هي الانتقال لنادٍ يمكنه معه المشاركة باستمرار، ولكن القرار يخصه، ولا أعرف ما الفرص المتاحة أمامه".

واستمر الناخب الوطني: "تحدثنا قبل فترة معاً، هو يعرف أن قرار الاستدعاء للمنتخب قائم على ما يقوم به يومياً في ناديه".

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وأشارت التقارير أن جيرو مطلوب بقوة في صفوف إنتر، بالإضافة لأتلتيكو مدريد، ولكن "ليكيب" ترجح توصل المهاجم لاتفاق مع النادي الإيطالي.

ويلعب تشيلسي مساء السبت أمام بورنموث لحساب الجولة السابعة عشر من البريميرليج، وليس المهاجم حاضراً في القائمة الخاصة بفريقه.