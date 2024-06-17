ديشان عن أنف مبابي: نقطة سوداء.. والجهاز الطبي يكشف طبيعة الإصابة!

أزمة كبيرة للمنتخب الفرنسي!

أعرب المدرب ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي عن انزعاجه الكبير من الإصابة التي تعرض لها نجمه كيليان مبابي في نهاية مواجهة النمسا.

وكان المنتخب الفرنسي قد فاز بهدف نظيف على نظيره النمسا في مباراة الجولة الافتتاحية من كأس الأمم الأوروبية.

وقال ديشان في مؤتمر المباراة: "مبابي؟ أنفه ليس بخير على الإطلاق، دعونا نلقي نظرة، هذه نقطة سوداء في تلك الليلة، حتى لو كانت مجرد أنف، هذا أمر مزعج للغاية بالنسبة لنا".

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يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه "TF1" أن أنف مبابي قد تعرضت للكسر، وأن الطاقم الطبي للفريق أكد ذلك بإشارة أثناء خروجه من الملعب.

جدير بالذكر أن مبابي كان قد تسبب في الهدف الوحيد في المباراة بعد كرة عرضية تعامل معها الدفاع بشكل غير سليم وسكنت الشباك كهدف عكسي من المدافع ماكسيميليان ووبر.