ديشان: جريزمان لا يشعر بالسعادة في برشلونة

مدرب الديوك يكشف عن المركز المفضل للمهاجم الفرنسي

يؤمن ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا، أن أنطوان جريزمان لا يشعر بالسعادة مع فريقه الحالي برشلونة، ولا يظهر بكامل مستواه مع النادي الكتالوني.

جريزمان انتقل لصفوف برشلونة في صيف 2019، قادماً من أتلتيكو مدريد، ولكنه لم يظهر بمستواه المعهود بسبب عدم لعبه في مركزه الأصلي.

ديشان خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة كرواتيا الودية، ليتحدث عن رأيه في موقف جريزمان الحالي مع برشلونة.

المزيد من الفرق

وقال الفرنسي:"هو لا يشتكي أبداً من المكان الذي يلعب فيه، ولكن من أجل رؤية إمكاناته بشكل كامل يجب أن يكون في أفضل مركز له".

وأضاف:"أتحدث معه وسأراه لاحقاً، لكني لست متأكداً من شعوره بالراحة في برشلونة بالوقت الحالي".

وتابع:"لا أريد التدخل في أمور برشلونة، ولكن هو يلعب الآن في الجبهة اليمنى، وعليه التأقلم مع تعليمات كومان".

بلاي ستيشن جريزمان وكارداشيان كرة القدم.. أغرب تصريحات اللاعبين

لم ينجح أحد .. تقييم شامل لسوق انتقالات فرق الدوري الإسباني

واستكمل:"جريزمان يكون أكثر فاعلية عندما يلعب في العمق، حيث يكون قادراً على لمس الكرة بشكل أكبر ويستطيع مساعدة خط الوسط".

يذكر أن جريزمان نجح في تسجيل 15 هدفاً وصنع 4 في 51 مباراة لعبها بقميص برشلونة حتى الآن.