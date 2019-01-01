ديشان: التغييرات في المنتخب جلبت النقاط الثلاثة

تعرف على تصريحات ديشان بعد الفوز على أندورا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا

أكد ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أنّ الديوك قدموا مباراة قوية أمام أندورا ونجحوا في العودة بالنقاط الثلاثة بعد التغييرات في التشكيل.

فرنسا انتصرت على أندورا برباعية نظيفة لتعود إلى صدارة المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط.

وقال ديشان في تصريحات عقب المباراة: "لعبنا اللقاء بالكثير من الجدية والاهتمام وكنا نستطيع إحراز أهداف أكثر من ذلك لكن الأهم هو الفوز".

وتابع: "في مثل هذه المباريات علينا التأقلم سريعًا. لقد أجريت أكثر من تغيير الليلة من بينهم بعض التغييرات في الثواني الأخيرة وعاد هذا الأمر بفائدة وجلب النقاط الثلاثة".

كيليان مبابي يصل إلى الهدف رقم 💯 في مسيرته حتى الآن بعد 180 مباراة فقط :

🇫🇷 أحرز 27 هدفًا مع نادي موناكو

🇫🇷 أحرز 60 هدفًا مع نادي باريس

🇫🇷 أحرز 13 هدفًا مع فرنسا.



اللي يسويه مبابي في كرة القدم مستحيل على لاعب في عمره! pic.twitter.com/VxyK03cdZS — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 11, 2019

واختتم: "اللاعبون الآن يتجهون للعطلة التي يحتاجون لها، لقد كان موسمًا طويلًا وسوف نلتقي مرة أخرى في سبتمبر بمباراتين على أرضنا".

جدير بالذكر أنّ فرنسا وصلت إلى نهائي أمم أوروبا في 2016 تحت قيادة ديشان وخسرت المباراة النهائية أمام البرتغال.