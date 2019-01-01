ديشامب: ممتن ليوفنتوس على كثير من الأشياء التي جعلتني مدربًا ناجحًا

ديشامب يشكر يوفنتوس ويؤكد أنه تعلم الكثير من الأشياء هناك

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب أنه يمتن لنادي يوفنتوس كثيرًا على الصفات التي اكتسبها من رحلته هناك والتي جعلته مدربًا جيدًا. اختيارات المحررين جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

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وكان ديدييه ديشامب قد ارتدى قميص يوفنتوس في فترة التسعينات وحقق عدة نجاحات مع السيدة العجوز كان أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1996.

وفي مؤتمر دبي الدولي السنوي، كشف ديدييه ديشامب أن مسيرته في عالم التدريب تستند بشكل كبير على الأشياء التي تعلمها حين كان لاعبًا.

وأضاف ديشامب: "في يوفنتوس الأمور مختلفة، تشعر أنك مطالب بالكثير من الأشياء ليس فقط داخل الملعب، هناك تعلمت الكثير من الأمور المهمة على المستويين الشخصي والمهني"

وتابع: "مع تحقيق كأس العالم كلاعب في 1998 شعرت أنني قدمت شيئًا كبيرًا، نفس الإحساس تجدد حين نجحت في فعل ذلك كمدرب بعدها بـ 20 عامًا"

يذكر أن ديدييه ديشامب قد فشل في التتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا في 2016 بالخسارة في المباراة النهائية، قبل أن يعود بعدها بعامين ليجلب لفرنسا لقب كأس العالم الثاني لها تاريخيًا.