ديست يكشف أسباب تفضيله برشلونة على بايرن ميونخ

الاختيار لم يكن سهلًا

كشف سيرجينو ديست مدافع نادي برشلونة الإسباني، عن السبب الذي جعله يرفض الانضمام لصفوف بايرن ميونخ في الصيف.

المدافع الأمريكي صاحب الأصول الهولندية، انتقل لصفوف برشلونة مقابل 21 مليون يورو، بعد منافسة شرسة مع بايرن.

وقال اللاعب في تصريحات لـ"Associated Press":"كان علي الاختيار بين برشلونة وبايرن ميونخ والأمر لم يكن سهلًا على الإطلاق".

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وأضاف:"برشلونة كان فريق أحلامي، شاهدت الكثير من الفرص هناك والنادي حاول تدعيم صفوفه وكومان اتصل بي وأرادني لذلك وجدتها الفرصة الأنسب".

ودخل صاحب الـ20 سنة ضمن حسابات المدرب رونالد كومان بشكل كبير هذا الموسم، حيث ساهم في حل أزمة الظهير الأيمن بالفريق.

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ولعب ديست 13 مباراة مع برشلونة بكل البطولات حتى الآن، ونجح في التسجيل مرة وحيدة أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.