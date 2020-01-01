ديست: لا مشاكل مع كومان وأتطلع للتعلم مع ميسي

حديث من القلب..

شدد سيرجينو ديست، لاعب برشلونة، على أنه لا خلاف بينه وبين مدربه رونالد كومان بسبب اختياره تمثيل منتخب أمريكا لا هولندا، في الوقت الذي أعرب فيه عن تطلعه التعلم من ليونيل ميسي بكامب نو.

ديست انضم إلى برشلونة من أياكس في صفقة قدرت قيمتها بـ21 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي المنقضي حتى يدعم الجبهة اليُمنى ويخلف نيلسون سيميدو المنضم إلى وولفرهامبتون.

انضمام ديست إلى النادي الكتالوني أتى بمعية واختيار كومان، الذي حاول خلال تدريبه منتخب هولندا أن يقنعه بتمثيل الطواحين قبل أن يستقر رأي اللاعب على تمثيل وطنه الأصلي، أمريكا.

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وحول ذلك قال اللاعب في تصريحات صحفية "لم يكن الأمر محرجًا على الإطلاق، في الوقت الذي كنت أفاضل فيه بين هولندا وأمريكا، أخبرته بصراحة أنني لا أريد اللعب لهولندا وأردت الاستمرار مع أمريكا".

كما تابع "هذا ليس خطأه أو شيء من هذا القبيل، لذلك نحافظ على العلاقة الجيدة، وبعدها بفترة اتصل بوكيلي وسألني إذا ما كانت لديّ فرصة اللعب هنا وقد وافقت، وعندما التقينا للمرة الأولى بدا كل شيء بصورة طبيعية".

أما عن وصوله للبلوجرانا، فعبّر عن سعادته بقوله "لم أدرك كثيرًا الأمر في أول يومين، ولكن عندما أنظر إلى الوراء فأنا أقول واو أنا ألعب لبرشلونة! وذلك لأن كل شيء مر سريعًا".

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"لا أشعر بالضغط من الجانب السلبي، بل أشعر به بطريقة إيجابية، لهذا فإنه جيد بالنسبة لي أن أصبح أول أمريكي في برشلونة، أنا فخور حقًا وأريد تحقيق أشياء كبيرة لهذا النادي."

"أعرف أن الكثير من الناس قالوا أنه كان بمقدوري البقاء عام آخر في هولندا لتطوير نفسي، ولكني أحب التحديات. حلمت باللعب لفريق كبير طوال الوقت، ولطالما سنحت الفرصة فيجب عليّ أن أغتنمها."

وأتم "أفضل لاعب في العالم هُنا، إنه ميسي، يمكنني التعلم منه الكثير من الأشياء. بالطبع إذا كنت إسبانيًا فمن السهل أن تعلم الإسبانية، عمومًا أنا أشعر بأنني مع أفضل اللاعبين حيث يمكنني التطور بسهولة".

يذكر أن المشاركة الأولى لديست بقميص برشلونة أتت خلال تعادل البلوجرانا بهدفٍ لمثله مع إشبيلية لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، وقد اشترك في مركز الظهير الأيسر لا الأيمن وظهر بصورة مقبولة إلى حد كبير.