ديست خارج الكلاسيكو.. ما هي مدة غيابه عن برشلونة؟

أعلن نادي برشلونة آخر تطورات حالة لاعبه الأمريكي سيرجينو ديست بعد إصابته في المباراة الأخيرة لللفريق ضد جالاتا ساراي في الدوري الأوروبي.



ويبدو أن الأنباء لا تسير بشكل جيد بالنسبة لبرشلونة إذ أعلن النادي في بيان رسمي أن "الفحوصات التي أجريت صباح اليوم على لاعب الفريق الأول سيرجينيو ديست تثبت أنه يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيسر، ووفق معدل الاستجابة للعلاج سيتم تحديد مدة غيابه".



لكن هذا يعني بشكل قاطع غياب ديست عن مباراة الكلاسيكو الأحد المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو ضد ريال مدريد.



المشكلة الأوروبية

بالنسبة للدوري الإسباني، سيغطي تشافي مكان ديست بمشاركة مرتقبة للمخضرم داني ألفيس، الذي كان خيارًا أول بالنسبة للمدرب الإسباني في الليجا بعديد المناسبات، بينما ستتمثل المشكلة في مباراة أينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي، والتي لن يكون فيها خيارات كثيرة لتعويض ديست، في ظل عدم قيد داني ألفيس أوروبيًا.



ووفق صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مدة غياب ديست وفق هذا التشخيص ستصل إلى 3 أسابيع بحد أدنى، ما يعني مواجهة شكوك في اللحاق بالمباراة الأولى أمام أينتراخت فرانكفورت في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي بألمانيا والمقرر لها السابع من أبريل المقبل.



تحديات تشافي

ويسعى فريق المدرب تشافي هيرنانديز إلى السير بعيدًا في بطولة الدوري الأوروبي لحصد لقب يؤطر حالة التحسن التي يمر بها البلوجرانا.



وستكون مباراة ريال مدريد المقبلة محورية في تقييم عملية التطور تلك، إذ سيؤدي الفوز على فريق المدرب كارلو أنشيلوتي إلى استعادة روح الفريق الكتالوني، كأحد عمالقة القارة الأوروبية.

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