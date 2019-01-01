ديسابر يؤكد على صعوبة مجموعة أوغندا في كأس الأمم الإفريقية

مواجهات قوية لأوغندا في بطولة إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا عن المنافسة في كأس الأمم الإفريقية 2019 ووقوعه في المجموعة الأولى.

وتقام البطولة في مصر خلال منتصف العام الجاري، في مصر، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وقال ديسابر في مؤتمر صحفي مؤخرًا: "هدفي التأهل من دور المجموعات ومن بعد ذلك نفكر خطوة خطوة من أجل إحداث هدفنا الأكبر".

وأضاف: "مجموعتنا صعبة قوية للغاية، ولكني أعرف المنافسين لي في المجموعة، وسنلعب من أجل عبور المجموعات".

وتابع ديسابر: "كل اللاعبين المحليين والمحترفين خارج أوغندا خضعوا للمتابعة جيدًا استعدادًا للبطولة، حتى نصل إلى التشكيل الأمثل قبل الظهور في البطولة".

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ووقع منتخب أوغندا في المجموعة الأولى من منافسات البطولة الإفريقية بجانب كلًا من منتخب مصر والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.