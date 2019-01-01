ديسابر: عبد الله السعيد أفضل لاعب في الدوري المصري

هل يستحق السعيد هذا اللقب الموسم الحالي؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

وصف الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، عبد الله السعيد لاعب فريقه، بأفضل لاعبي الدوري المصري هذا الموسم، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه خلال لقاء الإنتاج الحربي.

بيراميدز حقق الفوز على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ديسابر قال خلال تصريحات لقناة "تايم سبورت": "الفوز خارج الديار أمام فريق مثل الإنتاج الحربي كان صعبًا، لأن حماسهم زاد بعد هدفهم الأول".

المدرب الفرنسي تابع: "الهدف الثاني لفريق الإنتاج الحربي عالمي، والإنتصار بالمباراة كان صعبًا للغاية".

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وتحدث سيباستيان عن أداء السعيد، حيث قال: "هو أفضل لاعب في الدوري، لأنه مهم لنا ورائع، ويصنع الفارق، أنا سعيد بتواجده معنا في فريقي".

واختتم ديسابر تصرريحاته قائلًا: "نحن نسير في الطريق الصحيح، ولا أعرف سبب عصبية عبده لومالا أثناء خروجه".

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، والأهلي الثالث بفارق نقطتين.