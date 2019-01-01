ديسابر: لا نخشى السنغال وإضراب لاعبي أوغندا انتهى

مدرب اوغندا يتحدث عن مواجهة السنغال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تحدث سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، عن أزمة مستحقات اللاعبين، قبل مواجهة السنغال، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

ديسابر قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "واجهنا الكثير من التحديات، قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية".

مدرب أوغندا تابع: "مواجهة السنغال تحدي بالنسبة لنا، فهو يعد من أكبر منتخبات قارة إفريقيا، ولكن سنخوض المباراة دون أن نخشى أحد".

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المدرب الفرنسي تحدث عن إضراب اللاعبين، حيث قال: "الأزمة انتهت، واللاعبون يتدربون بشكل طبيعي استعدادًا للسنغال، وكانت هناك أزمة مع اتحاد الكرة ولكنها انتهت".

واختتم ديسابر تصريحاته قائلًا: "منتخب السنغال قوي، ونحن نلعب بشكل جماعي، وقادرون على تحقيق نتيجة إيجابية".

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منتخب أوغندا سيواجه السنغال مساء غدٍ الجمعة، في الدور الثاني، بالبطولة القارية.