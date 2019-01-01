ديربي ميلانو | البداية في سويسرا وألوان ترهب المنافسين ضد أخوة في العالم

صراع يمتد 110 عاما ولن يتوقف أبد الدهر بين ميلان وإنتر

ديربي ميلانو، ديربي الغضب، ديربي ديلا مادونينا، الديربي الوحيد في أوروبا الذي يجمع بين ناديين حققا لقب دوري أبطال أوروبا، ميلان وإنترناسيونالي ميلانو، إنترناسيونالي ميلانو أو ميلان، كلا الفريقين يخوض واحد من أكبر ديربيات كرة القدم عبر تاريخها، وإن خفت بريقه بعض الشيء في السنوات الأخيرة.

الديربي دائمًا ما يحتفظ بإثارته ويقدم كل ما يجعلك محدقًا طيلة وقت المباراة على أرضية الملعب، 110 عامًا تفصلنا أن الديربي الأول الذي أقيم بين الفريقين.

وأسبوع واحد يفصلنا عن الديربي الذي يحمل الرقم 190 في مسابقة الدوري الإيطالي بمسماه القديم والحديث، و221 في جميع المسابقات بالإضافة إلى المباريات الأوروبية.

اليوم نصحبكم في رحلة سريعة عن أسباب الصراع البين الطرفين الأزرق والأحمر بين قطبي ميلانو الأمر الذي بدأ منذ بداية إنشاء إنتر وحتى اللقاء الأول بين الطرفين

تاريخ الصراع الأزلي

"سنكون فريقا من الشياطين، ألواننا هي الحمراء والسوداء، وتمثل النار والخوف التي ترهب المنافسين" هيربرت كبيلن مؤسس ميلان عام 1899

ميلان تم إنشاءه عام 1899، ليكون ناديًا للعبة كرة القدم التي بدأت في الانتشار والخروج من المملكة البريطانية للعالم، وأيضًا الكريكت، الفريق يسمى ميلان وهو الأسم المرداف باللغة الإنجليزية إلى ميلانو، حيث يعد ألفريد أدوردز نائب القنصل البريطاني السابق حينها مؤسس النادي مع كبيلن وديفيد أليسون، لمواجهة النظام الفاشي حينها، بعد تسع أعوام، حدثت مشكلة بسبب رفض توقيع بعض اللاعبين الأجانب ورفض الأندية الإيطالية لضم الأجانب في صفوفها، ليتم إنشاء نادي إنتر كمنافس لميلان حيث جاء انشاء النادي للدر على عنصرية الأندية في قبول اللاعبين الأجانب بشكل خاص.

"هذه الليلة الرائعة تمنحنا ألواننا، الأسود والأزرق من خلفية مظلمة من النجوم، لابد من تسميتها بانترناسيونال، لأننا إخوة في العالم"... 9 مارس 1908

مواجهة أولى

للمصادفة أن يكون اللقاء الأول في تاريخ إنتر، عام 1908، أمام ميلان في مسابقة كأس كاسييو، وهي بطولة أقيمت في سويسرا وانتهت بفوز ميلان على إنتر بهدفين مقابل هدف.

لكن اللقاء الأول الرسمي بين الفريقين في مسابقة الدوري الإيطالي عام 1909، بالتحديد في العاشر من يناير، حيث انتهى بفوز ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

صراع من نوع آخر

البعض يرى أن إنتر هو النادي الذي يمثل البرجوازية، بينما يمثل ميلان الطبقة العمالة في المدينة، أمر آخر يشير للأمر هو أن جماهير إنتر كانت تنتقل لملعب سان سيرو عن طريق الدارجات النارية، بينما جماهير ميلان تذهب للملعب من خلال المواصلات العامة، إلا أن تلك الاختلافات الطبقية تلاشت بشكل أكبر في فترة الستينات من القرن الماضي.