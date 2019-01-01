مدربه السابق: فيليكس تجاهل نصيحتي بالانتقال لسيتي أو برشلونة

فضل الانتقال لأتلتيكو مدريد في النهاية

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد ريناتو بايفا المدير الفني للفريق الثاني لبنفيكا البرتغالي، أن لاعب الفريق السابق جواو فيليكس رفض فكرة الانتقال لمانشستر سيتي وبرشلونة.

بايفا عمل مع فيليكس في مراحل الشباب قبل تصعيده للفريق، الأول ليلمع بالدوري البرتغالي ويصبح محط أنظار الجميع.

أتلتيكو مدريد هو من فاز بتوقيع صاحب الـ19 عاماً، وتعاقد معه مقابل 126 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الماضي.

مدربه السابق قال في تصريحات صحفية:"نصحته بالانتقال لمانشستر سيتي أو برشلونة ولكنه رفض".

وأضاف:"قلت سيتي بسبب بيب جوارديولا، أو برشلونة بسبب طريقة لعبهم وأسلوبهم الذي يتناسب معه".

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وتابع:"أحترم أتلتيكو كثيراً، ولكني أعتقد أن سيتي كان الخيار الأنسب له خاصة للعمل مع بيب".

يذكر أن فيليكس حظى بانطلاقة جيدة مع أتلتيكو هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل هدفين مع الفريق حتى الآن.