ديربي مدريد | بين طريق الليجا لسيميوني واستعادة ثقة زيدان

ريال مدريد ضيفًا على أتلتيكو مدريد.. مباراة أكبر من نقاطها الثلاثة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يحل ريال مدريد ضيفًا على أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو مساء الغد، في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وفي الوقت الذي يسعى فيه كل فريق منهما إلى الفوز بالمباراة من أجل الحصول على النقاط الثلاثة، تبدو الأمور أكبر من مجرد 3 نقاط، حيث ستشكل هذه المباراة كثير من ملامح الدور الأول للدوري الإسباني، كما أن لها تأثيرًا طويل المدى وآخر قصير المدى.

بداية في الوقت الحالي يحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، فيما يحل أتلتيكو مدريد ثالثًا ولكن بفارق نقطة واحدة عنه، بمعنى أن الفوز سيعني بالنسبة للفريق الملكي توسيع الفارق أكثر مع الروخيبلانكوس ليصبح 4 نقاط كما هو الحال مع برشلونة، وهو فارق جيد بعد مرور 7 جولات فقط.

أما الفوز لأتلتيكو مدريد سيعني تجاوز الميرينجي وزيادة فرصة العودة إلى صدارة الدوري، تلك التي حصل عليها الروخيبلانكوس بعد مرور 3 جولات، ولكنه فقدها فيما بعد حين بدأ في تعثراته التي أفقدته فرصة الابتعاد عن ريال مدريد وبرشلونة.

أما معنويًا، فأتلتيكو مدريد يحتاج إلى الفوز بمباراة كبيرة بعد تعادله بشق الأنفس على أرضه أمام يوفنتوس، وعدم قدرته على حسم أي مواجهة كبيرة، وسط شكوك في قدرة فريق سيميوني على المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية خلال الموسم الحالي على الرغم من التعاقدات الكبيرة التي قام بها في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 27, 2019

وفي الجهة المقابلة يحتاج زيدان إلى الوقوف على قدميه من جديد، انتصاران متتاليان وعودة إلى صدارة الليجا أشياء هدأت من تأثير الخسارة المذلة أمام باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء، إشبيلية وأوساسونا فريقان جيدان، ولكن المدرب الفرنسي في حاجة لهزيمة أحد الخصوم الكبار من أجل الوقوف على جودة الفريق واستعادة الثقة في قدرته على المنافسة مرة أخرى.

قبل المباراة، قال زين الدين زيدان في مؤتمره الصحفي إن الغالبية يؤمنون أن ريال مدريد هو فريق الأثرياء في العاصمة وأتلتيكو هو فريق الكادحين، ولا يمكن لأحد تغيير هذه القناعة حتى لو ذهبت المعطيات إلى عكسها.

هذا يمثل صراعًا آخر، حيث يرى البعض الديربي من منظور طبقي بين كادحي العاصمة وأثرياءها، ولكن هذا الصراع تكرر كثيرًا من قبل وليس هو الشغل الشاغل للجميع اليوم.

أتلتيكو مدريد أيضًا لم ينجح في الانتصار على ريال مدريد على ملعبه الجديد واندا ميتروبوليتانو، حيث افتتح الملعب في 2017، لعب عليه مواجهتي ديربي لموسمي 2018 و2019، في الأولى تعادل الفريقان سلبيًا وفي الثانية فاز الفريق الملكي بثلاثة أهداف لهدف، في أتلتيكو بدأوا يشعرون أن هذه المدة كافية من أجل الفوز على ريال مدريد في الملعب الجديد.

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كل هذه الصراعات ستتجدد مساء السبت وسيجتمع الجميع من أجل المشاهدة، الكل يتمنى أن يكون الديربي في الموعد وأن يفي بوعوده بعد كل هذه التطلعات.