ديربي مدريد - أصدقاء الأمس خصوم اليوم

سولاري يواجه صديقه القديم في ديربي مدريد

يشهد ديربي العاصمة الإسبانية بين أتلتيكو وريال مدريد مواجهة بين الأصدقاء القدامي سانتياجو سولاري، المدير الفني للملكي، ومدرب الروخي بلانكوس ومساعده، دييجو سيميوني وجيرمان بورجوس.

ريال مدريد يحتاج للفوز للوصول إلى المركز الثاني والتفوق على أتلتيكو.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ سولاري سبق ولعب مع سيميوني في أتلتيكو مدريد، كما دربه الأخير في سان لورينزو الأرجنتيني.

وتواجد مدرب الميرينجي رفقة مساعد سيميوني، بورجوس في ريفير بليت وتشاركا غرفة خلع الملابس لمدة 3 مواسم.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه قبل الديربي في موسم 2002-2003 أجرت مقابلة مع بورجوس وسولاري، وامتدح الحارس إمكانيات لاعب ريال مدريد الهجومية بينما قال سانتياجو إن جيرمان أكثر من صد ضربات جزاء بأنفه.

إيسكو يشكو ظلم سولاري.. "لا أحصل على الفرص التي يحصل عليها زملائي" 🗨️ pic.twitter.com/H9DcjV67yZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

كما لعب مدرب الميرينجي للمرة الأولى رفقة سيميوني في منتخب الأرجنتين في مباراة ودية ضد إسبانيا 1999 كما لعبا ضد بعضهما البعض في دوري أبطال أوروبا حينما واجه ريال مدريد نظيره لاتسيو.

وكان سيميوني قد أشاد بسولاري موضحًا سعادته بكونه وصل لقيادة ريال مدريد.