ديربي كتالونيا | تيرشتيجن يتفوق على صناع لعب إسبانيول

أبرز أرقام ديربي كتالونيا

يستهل نادي برشلونة عامه الجديد بمواجهة إسبانيول في الديربي الكتالوني على ملعب "كورنيلا" ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

برشلونة لم يخسر في أول مباراة له في الليجا بمطلع العام سوى مرة واحدة فقط آخر 14 عامًا وبالتحديد منذ 2006 حتى 2019.

وفي الديربي، لم يخسر برشلونة آخر 20 مواجهة أمام إسبانيول وتعادل 4 مرات وانتصر في 16 لقاء كما خرج في 15 منها دون استقبال أي هدف.

موقف الببغاوات في العام الحالي سيء للغاية، فبجانب التواجد في المركز الأخير من ترتيب الدوري فإنّه لم ينتصر في 9 مباريات على أرضه، إذ خسر 7 مرات وتعادل مرتين فقط وفي حال فشل في الفوز على برشلونة فستصبح هذه المرة الأولى له على الإطلاق التي ينتهي نصف الموسم دون أي فوز على أرضه.

ورغم أنّه الديربي الأول لأنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، إلا أنّه واجه إسبانيول في 14 مباراة سابقة وسجل 5 أهداف دون أن يصنع أي هدف، أما بالنسبة لميسي فهو الهداف التاريخي لديربي كتالوني وسجل 22 هدفًا في 25 مباراة خاضها في الليجا.

المفارقة الغريبة أن أكثر صناع للأهداف في إسبانيول الموسم الحالي هما دافيد لوبيز وماتياس فارجاس بواقع هدفين فقط في الليجا وهو عدد الأهداف التي صنعها حارس برشلونة مارك أندريه تيرشتيجن.

وأخيرًا بالنسبة إلى مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، فلم يحقق سوى انتصار وحيد فقط على إسبانيول في الليجا على ملعب "كورنيلا" وكان ذلك الموسم الماضي بالانتصار برباعية نظيفة وقبلها تعادل 3 مرات وخسر في 5 مواجهات.