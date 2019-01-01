ديربي كاونتي يطالب تشيلسي بالاحترام بسبب لامبارد

فرانك لامبارد يسبب أزمة بين تشيلسي وديربي كاونتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

طالب مسؤولو نادي ديربي كاونتي إدارة نادي تشيلسي بالاحترام، وذلك بخصوص المفاوضات مع المدرب الإنجليزي الشاب فرانك لامبارد.

وكانت أغلب المصادر الصحفية قد قالت إن تشيلسي قد اقترب من التعاقد رسميًا مع فرانك لامبارد كمدرب جديد للفريق.

وبخصوص ذلك، طالب مسؤولو ديربي كاونتي باحترام العقد الذي لا زال قائمًا بين ناديهم وبين المدرب فرانك لامبارد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ يونيو ٢٠١٩

واعتبرت إدارة ديربي كاونتي التفاوض مع فرانك لامبارد بدون علمهم قلة احترام وتجاوز لوجود لامبارد كمدرب للفريق.

ويمتد عقد فرانك لامبارد مع ديربي كاونتي حتى عام 2020، المدرب الذي كان قريبًا من الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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يذكر أن مدرب تشيلسي السابق ماوريسيو ساري قد بات مدربًا لنادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا.