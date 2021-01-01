ديربي جدة | بين حجازي والسومة .. معركة "رقمية" أمام ناطحات سحاب جدة

الأهلي والاتحاد .. من سيظفر بالفوز في ديربي جدة؟

عملاقان؟ نعم، ليس بسبب الطول الفارع فقط اللذان يتميزان به ولكن كل لاعب منهما عملاق في مركزه وفريقه، أحمد حجازي مدافع الاتحاد وعمر السومة مهاجم الأهلي، قطبا جدة وطرفا الديربي، وهو ما ظهر في مواجهة الدور الأول في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تمكن أحمد حجازي في الإعلان عن نفسه بقوة خلال هذا اللقاء حيث كان الأول له في الكرة السعودية.

ضجة كبيرة حدثت وقتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما نجح أحمد حجازي في منح فريقه أول 3 نقاط كاملة من مباراة واحدة بالموسم الحالي، حيث تعرض للهزيمة في اللقاء الأول أمام الاتفاق ومن ثم التعادل أمام الفتح في الجولة الثانية، ولكن جاء المدافع المصري ليفرض كلمته وهو ما ظهر بعد ذلك في باقي المباريات.

عمر السومة هو الهداف التاريخي لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يتربع على القمة بعدما كسر رقم ناصر الشمراني الذي سيطر على القمة لفترة طويلة، حيث اعتلاها السوري في الوقت الحالي برصيد 131 هدفًا من 145 مباراة، ولكن من نجح في المواجهة الأولى بعدما كُلف بمراقبته أحمد حجازي! .. هو ما سنرصده خلال التقرير التالي بالأرقام ..

المباراة انتهت بفوز الاتحاد بهدفين دون رد وكانت بداية الاستفاقة للعميد، حيث سجل الهدفين وقتها رومارينيو وجاري روديجيز وسط أداء مميز من جانب النمور، وكانت محاولات الراقي غير ناجحة بسبب تواجد خط دفاعي قوي بقيادة حجازي وحارس مرمى قوي مثل مارسيلو جروهي.

أولًا .. عمر السومة شارك في دقائق المباراة كاملة سدد خلال اللقاء 8 تسديدات محاولًا هز شباك العميد، كان منها 4 بين القائمين والعارضة تصدى لها البرازيلي مارسيلو جروهي، و3 بعيدًا عن المرمى، ولم يحقق مراوغة ناجحة طوال عمر المباراة.

دخل العقيد 11 ثنائية خسر 4 وحقق الفوز في 7 وخسر أيضًا 2 من الالتحامات الهوائية من 7 ، وهذا يدل على إجادة عمر السومة في اللقاء، ولكن لم يصل إلى الهدف المنشود له وهو التسجيل في مرمى الاتحاد من أجل خطف الـ3 نقاط لفريقه.

أما عن أحمد حجازي، فالجميع أشاد به في أول مواجهة له في الدوري السعودي والتي كانت أمام الأهلي في الدور الأول بالجولة الثالثة، ونجح في حماية مرمى فريقه ومنطقة الدفاع بالمشاركة مع الخط الخلفي للفريق، حيث قام باعتراض الكرة في مرتين "عرقلة" نجح خلالهما بنسبة 100%، بالإضافة إلى تحقيق 7 ثنائيات ناجحة.

وقام حجازي بـ5 التحامات هوائية نجح في 3 منها وشتت الكرة من منطقة الدفاع من أمام المهاجمين 10 مرات طوال المباراة، وهو ما يدل على تقديم المدافع المصري مباراة كبيرة للغاية في بدايته بقميص النمور، لم يقتصر فقط تألق حجازي على هذا اللقاء بل واصل ذلك حتى الآن.

وجاءت أرقامه حتى الآن في الدوري السعودي للمحترفين، لعب حجازي 15 مباراة بواقع 1350 دقيقة جميعها بشكل أساسي، شتت الكرة في 88 مرة كالأكثر في الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين، وقع 14 كرة ومنع التسديد في 9 مرات، ونسبة تحقيق افتكاكات ناجحة 73%، والالتحامات 62 % وتم احتساب عليه فقط 8 أخطاء في 15 مباراة.

فمباراة الخميس بكل تأكيد ستشهد منافسة قوية بين العملاقان عمر السومة وأحمد حجازي، فمن سيكون له الكلمة الأقوى، هل حجازي وزملائه يحققوا الفوز مثل لقاء الدور الأول أم للسومة ورفاقه رأيًا آخر؟