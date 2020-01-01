ديربي جدة بصافرة سعودية .. لقطات جدلية في تاريخ صراع الاتحاد والأهلي

الأهلي والاتحاد .. ديربي مشتعل بصافرة محلية

مباراة تطل بظلالها سواء كانت بداية الموسم أو نهايته، لقاء له أهمية في أي وقت بالموسم، فمواجهة الاتحاد أمام الأهلي لها قيمتها بين جماهير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل عام ومدينة جدة بشكل خاص في الديربي الخاص بمدينتهم.

من يكون زعيم جدة؟ .. سؤال يُطرح دائمًا مع كل مباراة بين العميد والراقي، من سيكون الأفضل ويخطف الفوز أمام الآخر؟ فبالتأكيد سيكون لقاء هام للغاية أي كان من الفائز بين قطبا جدة مساء اليوم.

عودة صافرة سعودية لإدارة ديربي جدة، بعد عدم طلب الاتحاد صاحب اللقاء باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء الذي سيقام مساء اليوم السبت على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

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ونعود إلى الخلف لبعض المباريات في تاريخ ديربي جدة والتي أثارت الجدل تحكيميًا وقتها، بسبب حالات تم احتسابها أو لم يتم احتسابها في مباريات هامة للغاية في لقاءات الأهلي والاتحاد.

في كأس ولي العهد عام 2002

كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بين الأهلي والاتحاد في نهائي البطولة وقتها، حتى الدقيقة 86 من عمر المباراة، حتى إن أطلق الحكم المحلي وقتها صافرة واحتساب ركلة جزاء لصالح طلال المشعل نجم الأهلي ليقلب الأمور رأسًا على عقب.

ولكن لحالة ركلة الجزاء، نجد أن مدافع اتحاد جدة لم يدفع المشعل وأن الحكم جانبه الصواب في احتسابها وهي الضربة التي حسم بها الراقي البطولة وقتها، بأقدام خالد الشنيف.

نهائي الدوري السعودي 2002 - 2003

وفي نهائي الدوري السعودي موسم 2002 – 2003، تغاضى حكم المباراة وقتها عن ركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلي خلال أحداث المباراة والتي انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

والنتيجة كانت تشير إلى تقدم الأهلي حتى الدقيقة 69 قبل تعادل مناف أو شقير في الدقيقة 82، قبل أن يخطف أسامة المولد اللقب بهدف في الدقيقة 88، حيث أدعى وقتها الجميع أن الكرة ارتطمت في يد لاعب الاتحاد قبل تسجيله الهدف ولكن الحكم احتسب الهدف.