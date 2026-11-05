بعد جدل ديربي الهلال والنصر.. 3 سيناريوهات مثيرة لافتتاح ملعب "أرامكو" ومفاجأة البرازيل ممكنة!

فجّر أحمد القرون، وكيل اللاعبين والمراسل الإعلامي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص افتتاح ملعب "أرامكو" الجديد، في مدينة الخبر.
هذا الملعب الذي سيخوض عليه نادي القادسية مبارياته؛ كان من المقرر أن يحتضن بعض لقاءات بطولة كأس أمم آسيا، التي تم تأجيلها من بداية 2027 إلى نهاية نفس العام.
وبعد تأجيل البطولة الآسيوية؛ خرجت مقترحات بافتتاح الملعب بديربي الرياض الكبير بين الهلال والنصر، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).
* سيناريوهات مثيرة لافتتاح ملعب "أرامكو"
وفي هذا السياق.. كشف القرون عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن 3 سيناريوهات أخرى لافتتاح ملعب "أرامكو"؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: مباراة تجمع بين فريقين من أوروبا.
* ثانيًا: تنظيم بطولة رباعية مجمعة.
* ثالثًا: مباراة دولية في مارس؛ تجمع البرازيل مع السعودية أو أي منتخب أوروبي كبير.
وشدد القرون في خبره، على أن جميع هذه الخيارات الثلاثة سالفة الذكر، مطروحة للتنفيذ الآن.
وأعرب القرون عن استعداده الكامل؛ من أجل المساعدة على تنفيذ أي من هذه السيناريوهات، لافتتاح يليق بملعب "أرامكو" الجديد.
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".