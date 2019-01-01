الكشف عن أسعار تذاكر ديربي الهلال والنصر وبدء البيع

ديربي الرياض يقام غدًا الأحد على استاد جامعة الملك سعود

أعلنت شركة صلة السعودية بدء عملية بيع تذاكر لقاء ديربي الرياض بين الهلال والنصر، المقرر إقامته غدًا الأحد، على استاد جامعة الملك سعود.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وحددت الشركة القسم B من مدرجات الاستاد لعائلات جماهير العالمي، بينما القسم C للأفراد منهم.

وأوضحت صلة أن عملية البيع بدأت اليوم السبت، على أن يكون سعر التذكرة الموحدة للأفراد والعائلات 50 ريالًا، بينما موحدة الواجهة E بـ200 ريال، وموحدة الواجهة F-D بـ150 ريال.

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بينما جاءت أسعار التذاكر الذهبية للأفراد والعائلات 1500 ريال، والفضية للأفراد 800 ريال، وأما فضية العائلات فتكلفتها 700 ريال.

وتم تحديد أسعار التذاكر البلاتينية أفراد بلس 3500 ريال، وبلاتينية الأفراد والعائلات بـ2500.

يذكر أن الزعيم يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من سبع مباريات، أما العالمي فخاض ست مباريات فقط، ويحتل المركز السادس بـ11 نقطة.