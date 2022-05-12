ديربي النصر مهدد .. الهلال يعلن مدة غياب نجومه الدوليين

الهلال يستأنف مبارياته في دوري روشن في 15 من ديسمبر الجاري، ويلتقي بالنصر في ديربي الرياض في 25 من الشهر ذاته

أعلن الهلال السعودي بشكل رسمي، مدة غياب لاعبيه المصابين، الذين سقطوا خلال مشاركاتهم في المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

ستة لاعبين تعرضوا للإصابات خلال المشاركة في الحدث العالمي، سيكلفوا الزعيم الكثير عند العودة لاستئناف مباريات في دوري روشن السعودي.

وأوضح الزعيم أن حارسه محمد العويس سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين، لمعاناته من إصابة في عضلة الكتف، أما الظهير محمد البريك فمدة غيابه تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة، نظرًا لإصابته في عضلة الساق الخلفية، وهي المدة نفسها التي سيغيبها الجناح سالم الدوسري، المصاب في أربطة المفصل.

فيما يغيب القائد سلمان الفرج لمدة ستة أسابيع، بعدما أصيب في عضلة الساق، بينما ستكون مدة غياب المدافع علي البليهي من أربعة إلى خمسة أسابيع، لإصابته في العضلة الخلفية.

أما الثنائي ياسر الشهراني ومتعب المفرج، فلم يكشف الهلال عن مدة غيابهما، واكتفى بذكر أنهما يخضعان لمتابعة طبية، لسير برنامجه.

هذا يعني أن الزعيم سيستأنف مبارياته في دوري روشن في 15 من الشهر الجاري بمواجهة الباطن، ثم يلتقي في 25 من الشهر نفسه بالنصر في ديربي الرياض، في غياب غالبية هؤلاء النجوم.