ديربي الرياض يبدأ بأزمة .. "لافتة" تشعل مواجهة النصر والشباب مبكرًا

مدرجات الأول بارك بدأت إثارة الديربي مبكرًا!

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اشتعل ديربي الرياض بين النصر والشباب مبكرًا قبل انطلاقه بساعات، بسبب لافتة خاصة بجمهور العالمي؛ أصحاب الأرض والجمهور الليلة.

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العالمي يستضيف الليث الأبيض على ملعب الأول بارك، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الرياض، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن.

وبدأ استاد الأول بارك في استضافة الجماهير، وبينما حمل جمهور النصر لافتة، كُتب عليها: "أنا عالمي"، تفاجأ برد فعل منظمي المباراة.

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بحسب الصحفي الرياضي علي العنزي فإن مسؤولي إدارة المباريات التابعين لرابطة دوري المحترفين، قرروا إزالة أي علم أو لافتة مكتوب عليها "عالمي" من الاستاد، وعدم السماح للجماهير باستخدام هذه الكلمة.

وسيطرت حالة من الاستياء على جماهير النصر على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغربين من تعامل المسؤولين مع كلمة، تعد صفة لناديهم، كونه أول نادٍ سعودي يشارك في كأس العالم للأندية قبل سنوات.

يذكر أن العالمي يدخل الديربي محتلًا المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط، في يحل الليوث في المركز الـ15 بنقطتين فقط.

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