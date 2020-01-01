ديربي الرياض في أغسطس .. لمن الكلمة العليا الهلال أم النصر؟

الدوري السعودي للمحترفين يعود بعد فترة توقف طويلة

مباراة مثيرة مع استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب التوقف الطويل الذي ضرب كرة القدم السعودية بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر الأخيرة.

فيروس كورونا ضرب جميع أنحاء العالم وتسبب في توقف الكثير من الأنشطة على رأسهم النشاط الرياضي، خوفًا على سلامة جميع الأشخاص من الإصابة بالفيروس.

الهلال يحل ضيفًا على نظيره النصر، يوم 5 أغسطس الجاري، في تمام الثامنة مساءً، في قمة مباريات الدوري السعودي للمحترفين ضمن الجولة 23، فماذا عن مباريات الفريقين تاريخيًا في شهر أغسطس؟

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بشكل عام في الدوري السعودي عبر التاريخ، لعب الفريقين 93 مباراة، حقق الهلال الفوز في 36 مقابل 28 انتصار لصالح النصر، والتعادل حسم 29 لقاء بين قطبي مدينة الرياض.

ومن ناحية الأهداف، سجل الهلال خلال هذه المباريات 132 هدفًا، في مقابل 110 هدفًا لصالح النصر.

وفي شهر أغسطس، خاض الفريقين في الدوري السعودي 5 مباريات فقط، حقق الهلال الفوز في 3 مباريات وتعادل مرة وحقق النصر الانتصار.

وفي الموسم الحالي يتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة بينما يأتي النصر وصيفًا برصيد 45 نقطة.