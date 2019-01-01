السوق السوداء تؤخر طرح تذاكر ديربي الرياض بين الهلال والنصر

تأخر طرح تذاكر ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الجولة الثامنة للدوري السعودي، والسبب هو السوق السوداء والخوف من تدخلها في عملية الشراء

تستعد إدارة الهلال لطرح تذاكر ديربي الرياض ضد النصر خلال الساعات القليلة القادمة، وهو اللقاء الذي سيُقام مساء غدٍ الأحد لحساب الجولة الثامنة للدوري السعودي.

وقررت الإدارة الهلالية بالاتفاق مع شركة صلة تأخير طرح التذاكر لتُطرح قبل موعد اللقاء بـ24 ساعة وإجبار كل مشجع على شراء 3 تذاكر كحد أقصى.

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ويأتي هذا القرار سعيًا للحد من انتشار التذاكر في السوق السوداء، ولضمان وصولها لجماهير الفريقين بالسعر الرسمي.

ويحل النصر ضيفًا على الهلال مساء الأحد في استاد جامعة الملك سعود بالرياض في مباراة اعتادت أن تلعب دورًا حاسمًا في صراع الفريقين ومنافسيهم على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يتصدر البطولة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات ويُطارده الأهلي، فيما يتواجد النصر في المركز السادس برصيد 11 نقطة لكن من 6 مباريات فقط، إذ لديه مباراة مؤجلة سيخوضها لاحقًا أمام الفيصلي.