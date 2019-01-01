فيديو | حمدالله جاهز لديربي الرياض بين الهلال والنصر

عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر أثار الشكوك حول قدرته اللعب أمام الهلال في ديربي الرياض

طمأن عبد الرزاق حمدالله جماهير فريقه النصر على حالته الصحية واستعداده لمواجهة الهلال في ديربي الرياض يوم الأحد القادم، ذلك بمشاركته في المران الجماعي مساء اليوم الجمعة.

وكان المهاجم المغربي قد تعرض لإصابة على مستوى الكاحل خلال التدريبات، وأفادت المصادر المتابعة أنه سيخضع لفحوصات طبية تُحدد مدى قدرته على خوض مواجهة الجولة الثامنة من الدوري السعودي أم لا.

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صحيفة الجزيرة السعودية أكدت تواجد حمدالله في المران الجماعي وظهوره بحالة جيدة مما يؤكد قدرته اللعب أمام الهلال في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل النصر تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الزعيم وقد تابعها عبد الرحمن الحلافي المشرف العام على الكرة بالنادي، وتضمنت الجري حول الملعب وتدريبات بدنية بجانب مناورة تدريبية بين اللاعبين.

وواصل الثنائي عبد الفتاح آدم وأحمد موسى تدريباتهما الفردية طبقًا للبرنامج التأهيلي الخاص بكل منهما.

يُذكر أن الهلال يتصدر الدوري السعودي برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، فيما يتواجد النصر سادسًا برصيد 11 نقطة من 6 مباريات.