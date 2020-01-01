ديربي الرياض .. أبرز أهازيج الهلال والنصر قبل مواجهة الحسم

وفي غياب الجماهير نستعرض لكم فيما يلي أبرز أهازيج فريقي الهلال والنصر في مباريات ديربي الرياض

تنتظر الجماهير السعودية العاشقة لكرة القدم بفارغ الصبر الموعد المحدد لاستئناف الجولات المتبقية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن عودة مسابقاته لموسم 2019/20 يوم الرابع من شهر أغسطس المقبل وذلك بعد التوقف بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وتنتظر الجماهير السعودية أجواء مشتعلة بين الأندية السعودية بعد استئناف الجولات الأخيرة المتبقية من مسابقة دوري المحترفين هذا الموسم، حيث تعود بمواجهة ديربي الرياض بين فريقي الهلال والنصر.

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وفي غياب الجماهير نستعرض لكم فيما يلي أبرز أهازيج فريقي الهلال والنصر في مباريات ديربي الرياض

وتمتلك جماهير بطل الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي العديد من الأهازيج التي اشتهرت بها طوال تاريخها.

ويبقى النشيد الرسمي لجماهير الشمس كما يلي :

نصرنا يا شمس تضوي في السماء

كلنا لك حب تملاه القلوب

كلنا لك روح وتفداك الدماء

لو طريقك صعب بنمشي لك دروب

نصرنا يا عزنا نصرنا يا فخرنا

نصرنا يا شمس تضوي في السماء

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز أهازيج وأغاني جماهير العالمي :

- النــصر يا نصـر الـــبطـولات والعـــز .. يـا حـبـي اللـي مـن زمــان الطفولة

يا للي مــن أسمك كل مــيـدان يهــتـز .. ويــردد حضـــور الــمـدرج ذهــولـــه

كــم لي وأنا وسط الـجماهير مــرتـــز .. وأصبر لا جـل نيل المكاسب وأنــولـه

عيــني لغــير أجسادك الصفر ما تخـز .. قــلبي وقــد حــدد لـي أنـــك مــيولـــه

يا فــارساً مـغــوار فـــي نجــدنـا فـــز .. وأتعب بــمــركــاض الـملاعب خيولـه

يا نـادي فــي هــامـة المجـــد قـــد رز .. عنق الـذهب وإشعاع كأس البــطولــة

يا أصفــر بـــراق تــاريــخـــه أوجـــز .. كيف الأـيل إن مــال يرجع لا صـــوله

عــشب الملاعب طال ويحتاج لــه جز .. جــز الكؤوس بــفــن لعـب ورجــولـة

يا لعالمي والــعــالمـي وحــدهـا عـــز .. أو يــكفي أنــك عشق سرن الطفولة

- أحبك يا نصر والله أحبك .. بوسط القلب يا أصفر أحطك

ولا اطرب ولا ترتاح روحي .. سوى لعبك وباصاتك وفنك

علينا العز وعز العز .. اشرق اشرق في طلة ارضي وبحري

- هذا حنا .. النصر ورجاله حنا

هذا حنا .. النصر لعبة وفنه

هذا حنا .. النصر وابطاله منا

هذا حنا .. اللي راسه عالي منا

- حيوا النصراوي .. حيوه

قولوا هلابه .. قولوه

يا عيال الديره .. حيوه

يا بن الجزيرة .. حيوه

حيوا النصراوي .. حيوه

- مبروك والله يا نصر .. مبروك فوزك يا بطل

في كل لعبك منتصر .. مبروك يا نصر

.. هيه هيه ..

هذا النصراوي الفني .. يلعب لنا ويغني

- أنا النصراوي .. أنا النصراوي

وأفتخر أني نصراوي

مبارك يا فريقنا .. مبارك بعز وهنا

فريقنا واحد .. ونصرنا واحد

يعيش بل يعيش .. الله واكبر يا فريق ضمنا

- بدعت والله يا بطل .. بكيت يالأصفر عيون

الكاس ماله إلا أنت .. خليتهم فيه يحلمون

أستاذ ومنك نستفيد .. حديد يالأصفر حديد

قالوا على اللي يجتهد .. شبل من ذاك الأسد

وأقول للأصفر أنا .. أصفر ومن ذاك الفهد

أستاذ ومنك نستفيد .. حديد يالأصفر حديد

الله يالأصفر عليك .. الكاس يا حلوة بيديك

الكاس أنت ما تبيه .. الكاس ميت عليك

أستاذ ومنك نستفيد .. حديد يالأصفر حديد

- يا النصر أنت الفخر .. أرضنا بصدرك شعار

لك تغني كل دار .. كل قلب وكل عين

النصر مهد النجوم .. لا لعب جت العلوم

كل ليلة وكل يوم .. لجلك أحنا حاضرين

- من بين الألوان ألوانك .. والفوز هو عنوانك

رسم الجزيرة .. هو الشعار

من وحيها .. جاء كل انتصار

أسمك على أفعالك .. والله تحقق

قولوها وحده .. يا النصر

على الجانب الأخر، فأن جماهير "الأزرق" تُغني لفريقها أغنية "الموج الأزرق جاكم"، إذ يهزون أرجاء ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية، الرياض، بغنائهم "الموج الأزرق جاكم.. الموج الأزرق... كلن يهاب خطاكم... والخصم يغرق"، حسب تعبير الجماهير الهلالية.

ويبقى النشيد الرسمي للهلال :

"زعيم عشقناه منذ القدم شعار علم .. يا هلال .. وفخرا حصدناه منذ القدم شعار علم .. يا هلال .. هوووووووووووووووووووووو .. يا هلال .. هذا الهلال زعيم الأمم محبوب البشر .. يا هلال .. ونادي القرن هلال هشم زعيم الأمم .. يا هلال .. هوووووووووووووووووووووووووووووووو .. يا هلال .. ومجد بنيناه فوق القمم بعالي الهمم .. يا هلال .. هلال هلال هلال ببطل .. ونادي القرن .. يا هلال".

ومن ضمن أشهر الأناشيد أغنية : "ألعب وفنك طرب لعب جمال وعجب الخصم منك تعب أزرق يا عشق الذهب أزرق يا عشق الذهب لعبك يدوي الجريح والخصم منك صريح يبكي وهذا الصحيح أزرق يا عشق الذهب أزرق يا عشق الذهب أزرق يا فخر البلد من صغرنا نعشقك طول العمر نتبعك أزرق يا عشق الذب".

كما أن تشجيع اللاعبين بأهزوجة "اوووووووووه يا هلالي .. اووووووووووووه يلا هلالي"، هي الأشهر للجماهير في الشرق الأوسط.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز أهازيج جماهير الهلال السعودي ..

في السماء عالي

" فوق السماء عالي .. يا محقق آمالي .. في قلبي يا غالي .. يا العز يا هلالي، سحر قلوب الناس .. فوق القمم نبراس .. أزرق وفوق الرأس .. يا العز يا هلالي".

لازم تفوزوا

"هز الملعب طول وعرض .. أنت زعيم نصف الأرض .. والله بحبك .. ياهلالي .. لازم تفوزا .. ياهلالي .. تلعب وتطرب اصل الفن .. وتفوز وتعطي علقه ترن .. ملكي وغالي .. ياهلالي".

أهزوجة سامي الجابر

"اشتقنا يا سامي لطلاتك .. الله يمسي عليك بخير .. اشتقنا يا سامي .. يا سامي .. ارجع يا سامي .. يا سامي .. اسطورة يا سامي .. يا سامي .. نحبك يا سامي .. يا سامي".

لعبك دندنه

"لعبه لعبه دندنه .. كل الخصوم ما تهمنا .. لعبه لعبه دندنه .. الله يخلي رجالنا .. لعبه لعبه دندنه .. وشرفونا أبطالنا .. لعبه لعبه دندنه .. واللي يعاند الحوت ياويلو".

الله الله هلالي

"الله الله هلالي .. الله الله هلالي .. الملكية بتبقي .. من بغاها ما يلقى .. الله الله هلالي .. الله الله هلالي .. أنت دايم نبع الفن .. أنت والله نمبر ون .. يا حبيبي يا غالي .. الله الله هلالي .. واحشتنا في فنونك .. يا هلال من يلومك .. دايم أنت في بالي .. الله الله هلالي .. فرحتي فيك تكبر .. والغلا ما تغير .. افتخر يا الهلالي".

جمهورك يناديك

"هلالي هلالي .. جمهورك الليلة يناديك .. هلالي هلالي .. جمهورك الليلة يناديك .. عشانـك عطانا .. جينا نغني ونجتمع فيك .. هلالي هلالي .. جمهورك الليلة يناديك .. هلالي يا غالي .. العب عسى ربي يخليك .. هلالي هلالي .. جمهورك الليلة يناديك .. يا ربي يا ربي .. اكتب لنا الفرحة اليوم .. هلالي هلالي .. جمهورك الليلة يناديك".م

تتحدانا تتعب

"تتحدانا تتعب .. تتحدانا تتعب .. بدري عليه ما يفوز .. سلام الله على الابطال .. قولوا للنصر قولوا .. تتحدانا تتعب .. تتحدانا تتعب .. لون البحر يا هلال .. مثل القمر في العال .. قولوا للنصر قولوا .. تتحدانا تتعب".

خلي روحك رياضية .. والنقاط هلالية

"خلي روحك رياضية .. والسعادة هلالية .. النقاط هلالية .. خلي روحك رياضية .. لا تعاند ولا تشاغب .. الهلال فايز فايز .. وانت يا خصمي خاسر .. خلي روحك رياضية".