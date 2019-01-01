ديربي إيطاليا| رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة أمام الإنتر

يوفنتوس يتعادل مع مضيفه إنتر ميلان بهدف لكل فريق في ديربي إيطاليا

فيسبوك تويتر محمد عماد

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة إنتر ميلان مع ضيفه يوفنتوس بهدفٍ لكل فريق، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب جيوزيبي مياتزا في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين من الكالتشيو.

افتتح أصحاب الأرض أهداف المباراة مبكرًا عن طريق النجم البلجيكي رادا ناينجولان في الدقيقة السابعة من عُمر المباراة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليحسم النيراتزوري النتيجة لصالحه في الشوط الأول.

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يوفنتوس الذي دخل المباراة بعد حسمه للدوري رسميًا آبى الخسارة، ليعادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو النتيجة للبيانكونيري بتسديدة بيسراه في الدقيقة الثانية والستين من المباراة.

هدف رونالدو حقق له إنجازًا شخصيًا حيث أنه كان الهدف رقم 600 في مسيرته مع الأندية التي لعب فيها بمختلف المسابقات.

بهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده إلى اثنتين وستين نقطة ليحافظ على المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الكالتشيو.