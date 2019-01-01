رقم قياسي لديربي إيطاليا قبل المباراة

مباراة مرتقبة بين إنتر ويوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير إعلامية أن ديربي إيطاليا المرتقب مساء الأحد بين إنتر يوفنتوس على ملعب "جيوسيبي مياتسا" أصبح الأعلى مبيعات في تاريخ البلاد.

ويحل يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على المتصدر إنتر ضمن الجولة السابعة للدوري الإيطالي في لقاء قمة الترتيب بين الفريقين.

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وذكرت "لاجازيتا" أن المبيعات وصلت إلى ستة ملايين ونصف مليون يورو، وذلك بعد بيع أكثر من 75 ألف تذكرة للمباراة المرتقبة بميلانو.

وأوضح التقرير أن تلك المبيعات تجعل اللقاء هو الأكثر تحقيقاً للإيرادات في تاريخ الكرة الإيطالية، سواء بالدوري الإيطالي أو دوري الأبطال.

وأضافت الصحيفة ذائعة الصيف أن أكثر من مائة جنسية ستكون حاضرة بالمدرجات بعد أن تم بيع نسبة 20 بالمائة من التذاكر لأجانب.

ويملك إنتر 18 نقطة في قمة الترتيب بعد فوزه بكل مبارياته الافتتاحية، بينما يأتي يوفنتوس ثانياً بفارق نقطتين.