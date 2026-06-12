أسطورة البرازيل ديدا: كأس العالم 2002 أم دوري الأبطال مع ميلان أفضل؟ أختار الأخير!

تحدث نيلسون ديدا، حارس مرمى ميلان السابق في الفترة من 2002 إلى 2010، في الحلقة الأولى من البودكاست "Derbyssimo Legens x MilanNews"

وتم سؤال ديدا عن خياره بين بطولتين من الأهم في مسيرته: "إذا كان بإمكانك الاحتفاظ بكأس واحد فقط: مانشستر 2003، كأس العالم 2002، أم أثينا 2007؟"

ورد البرازيلي: "إنه اختيار صعب (يضحك، محرر). هل يمكنني الاحتفاظ بهم جميعًا؟ إذا كان عليّ اختيار واحد، فسأختار دوري أبطال أوروبا 2003، لأنه كان مميزًا. لقد كنت حاسماً في ركلات الترجيح. كأس العالم مهم جدًا أيضًا".

وحول شخصيته في الملاعب: "كنت قائداً صامتاً: هل كان ذلك عيباً أم ميزة؟"

وجاوب: "كنت بخير. صامت بمعنى أنني لا أتواصل دائماً خارج كرة القدم، لكن على أرض الملعب كنت أتواصل مع الجميع، قبل المباراة وبعدها. صامت فقط لأنني شاب خجول جدًا، لم أكن أحب الوقوف أمام الكاميرات. لكنني كنت أجيب على جميع أسئلة الصحفيين، كنت أعلم أن ذلك جزء من حياتي. لكن سأقول لك الحقيقة، لقد كنت سعيدًا جدًا بكل ما قمت به في مسيرتي".

وعن رأيه في خليفته: "أي حارس مرمى يشبهك اليوم؟"

ورد: "تحدثت سابقًا عن مايك (مينيان، يضحك، محرر). تعرفت عليه عندما وصل إلى ميلان، وعملت معه لمدة عام. كان لديه شيء مميز. كنت أرى فيه قوة مختلفة. توطدت بيننا صداقة قوية. كان يأتي للتدريب حتى بعد المباريات، ويقوم بتمارين محددة. هذا لا يفعله الجميع".

وحول علاقته مع ناديه السابق ميلان: "بالنسبة لي هو..."عائلة".