ديجينك: نحن على استعداد لإسعاد جماهير الهلال أمام القادسية
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
أكد الأسترالي ميلوش ديجينك، مدافع فريق نادي الهلال، على أن فريقه على أتم الاستعداد لإسعاد جماهير الزعيم، خلال مباراة القادسية.
ديجينك قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "سنلعب مباراة هامة جدًا على أرضنا وبين جماهيرنا، ونحن على أتم الاستعداد لإسعاد جماهيرنا".
المدافع الأسترالي تابع: "سنعمل على تطوير أداءنا والاستفادة من الأخطاء للظهور بالشكل الذي تتمناه الجماهير".
📃 🗣 أبرز ما ذكره اللاعب "ميلوش ديجينك" في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء #الهلال_القادسية#انفوجرافيك_الهلال#الهلال pic.twitter.com/0mDJYakbxM— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 10, 2019
ميلوش ديجينك أردف: "تركيزنا كمظومة عمل منصب نحو مبارياتنا فقط، والتي نسعى من خلالها لتقديم أداء متميز".
واختتم مدافع الهلال تصريحاته قائلًا: "سأخوض مباراتي الثانية مع الهلال على أرضنا ووسط جماهيرنا، وسوف أتأقلم وأندمج مع بقية زملائي".
الهلال سيواجه القادسية مساء يوم الثلاثاء، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.