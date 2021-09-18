ديباي يعد جماهير برشلونة بوشم دوري الأبطال على جسده عند تحقيقه

ممفيس ديباي نجم فريق برشلونة يؤكد أن فريقه سيقاتل من أجل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

أكد ممفيس ديباي نجم فريق ليون الفرنسي السابق وبرشلونة الحالي أن النادي الكتالوني سيقاتل من أجل إسعاد الجماهير هذا الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ماركا"، وأكد خلالها ديباي أن الفريق سيحاول الحصول على دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وقال ديباي: "لدي ثقة كبيرة في قدرتنا على إيجاد طريقة نقاتل بها على كل البطولات، نحن برشلونة وأنا أريد مساعدة النادي على قلب الأمور".

وأضاف: "لقد بدأت مع الفريق بطريقة جيدة، لكن يجب أن أستمر على نفس المستوى، وأريد أن أستمر في التسجيل والصناعية".

وأردف: "رونالد كومان يعرفني جيدًا، ولدي ثقة كبيرة في عقليته وفلسفته، وفي الطريق التي يريدنا أن نلعب بها، وهو يمنحني الكثير من الثقة والحرية".

وأنهى كلماته: "الوشوم تحتل الكثير من جسدي، سنقاتل من أجل الدوري ودوري أبطال أوروبا وسأرى إذا كان من الممكن أن أجد مكانًا للمزيد من الوشوم".

جدير بالذكر أن ديباي يعد أهم صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، حيث كانت بداية اللاعب مع الفريق جيدة للغاية وتنتظر منه الجماهير المزيد.

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