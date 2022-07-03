ديباي يرد على تشافي .. مستقبلي في برشلونة!

ممفيس ديباي يصر على الاستمرار والنجاح مع برشلونة خلال الموسم المقبل.

يصر الهولندي ممفيس ديباي مهاجم نادي برشلونة على الاستمرار في ملعب "كامب نو" خلال منافسات موسم 2022-23.

ومن المقرر أن يبدأ ديباي الموسم التحضيري مع برشلونة يوم الإثنين 11 يوليو الجاري، بسبب خوضه لمنافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية مع منتخب هولندا.

ديباي، وخلال حدث كرة القدم في الشوارع، الذي نظمه في مدينة روتردام، كان متحمسًا لخوض الموسم الجديد مع برشلونة، موضحًا أنه لا شك لديه بشأن استمراريته في النادي.

ماذا قال ديباي؟

وفي تصريحات نقلتها شبكة "ESPN" الرياضية قال ديباي:"أريد حقًا أن أعود إلى برشلونة وأن أبدأ من جديد، لا أطيق الانتظار حتى تأتي هذه اللحظة".

وأضاف: "سأرتاح قليلًا وأضع قدمي على الرمال في مكان ما قبل أن أعود إلى النادي".

ويأمل ديباي، بعد أداء مميز للغاية مع منتخب هولندا، أن ينعكس ذلك على سجله التهديفي رفقة برشلونة.

واختتم المهاجم الهولندي تصريحاته قائلًا: "لقد خضت جولة رائعة مع المنتخب الوطني الموسم الماضي، وآمل أن يكون هذا هو الحال مع برشلونة".

تصريحات ديباي تأتي بعد أيام قليلة من التقارير التي كشفت عن رغبة تشافي هيرنانديز في التخلص من الهولندي الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأن مدرب "البلوجرانا" أبلغ اللاعب بالبحث عن فريق جديد بالفعل.

ماذا قدم ديباي مع برشلونة؟

انضم ممفيس ديباي إلى برشلونة في صفقة انتقال حر في صيف 2021 بعد انتهاء عقده مع ليون الفرنسي.

وفي موسمه الأول في ملعب "كامب نو" تأثر ديباي بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها، والتي أبعدته فترة طويلة عن الملاعب.

وفي المجمل لعب ديباي 37 مباراة مع برشلونة خلال الموسم الماضي في كافة البطولات، وتمكن من تسجيل 13 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين.

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