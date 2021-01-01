ديباي يتوسل للسلطات الفرنسية: الغوا الحجر الصحي للاعبين.. أحلم بمنتخب هولندا!

وجهة نظر منطقية..

طالب ممفيس ديباي، لاعب ليون، السلطات الفرنسية بإلغاء الحجر الصحي للاعبين العائدين من التوقف الدولي حتى يتسنى له مغادرة البلاد والتوجه صوب معسكر منتخب هولندا.

البروتوكول الصحي المعمول به في فرنسا لمواجهة فيروس كورونا ينص على خضوع أي مسافر لدولة خارج الاتحاد الأوروبي للحجر الصحي فور عودته للبلاد.

منتخب هولندا من المفترض أن يلتقي مع منتخب تركيا، وقد حرمه هذا البروتوكول من التواجد مع المنتخب البرتقالي بالاتفاق مع إدارة ناديه ليون، حتى لا يفقده الفريق لمدة أسبوعين عند العودة.

بدوره، كتب ديباي على تويتر "إلى الحكومة الفرنسية، هل يمكنني إذا سمحتم الانضمام إلى منتخب هولندا يوم الإثنين المقبل؟".

French government can I please join the national team @OnsOranje on Monday. That would be fair since y’all make an exception for the France national team that travels outside of Europe to play games as well!!! @EmmanuelMacron @UEFAcom_fr @OL — Memphis Depay (@Memphis) March 19, 2021

وتابع "سيكون ذلك عادلًا، فمنتخب فرنسا أيضًا سوف يلعب خارج الاتحاد الأوروبي أيضًا ولن تنطبق عليه قاعدة الحجر الصحي".

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ومن المقرر أن يلعب منتخب فرنسا مع نظيره كازاخستان خارج الديار في تصفيات كأس العالم، إلا أن لاعبي منتخب الديوك لن يخضعوا للحجر عند عودتهم، على عكس حالة ديباي وبقية الأجانب.

الجدير بالذكر أن ديباي أحد أهم نجوم الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث سجل 14 هدفًا وصنع 9 آخرين، ويقود كتيبة رودي جارسيا لاحتلال المركز الثالث بالتساوي مع باريس سان جيرمان، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ليل.