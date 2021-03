ديباي يتوسل للسلطات الفرنسية: الغوا الحجر الصحي للاعبين.. أحلم بمنتخب هولندا!

طالب ممفيس ديباي، لاعب ليون، السلطات الفرنسية بإلغاء الحجر الصحي للاعبين العائدين من التوقف الدولي حتى يتسنى له مغادرة البلاد والتوجه صوب معسكر منتخب هولندا.

البروتوكول الصحي المعمول به في فرنسا لمواجهة فيروس كورونا ينص على خضوع أي مسافر لدولة خارج الاتحاد الأوروبي للحجر الصحي فور عودته للبلاد.

منتخب هولندا من المفترض أن يلتقي مع منتخب تركيا، وقد حرمه هذا البروتوكول من التواجد مع المنتخب البرتقالي بالاتفاق مع إدارة ناديه ليون، حتى لا يفقده الفريق لمدة أسبوعين عند العودة.

بدوره، كتب ديباي على تويتر "إلى الحكومة الفرنسية، هل يمكنني إذا سمحتم الانضمام إلى منتخب هولندا يوم الإثنين المقبل؟".

French government can I please join the national team @OnsOranje on Monday. That would be fair since y’all make an exception for the France national team that travels outside of Europe to play games as well!!! @EmmanuelMacron @UEFAcom_fr @OL