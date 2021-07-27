ديباي : لا أمانع لقب المتمرد وانظروا إلى سواريز!

لا يهتم بالانتقادات

أكد ممفيس ديباي مهاجم برشلونة المنضم حديثًا إلى الفريق، أنه لا يهتم كثيرًا بالاتهامات التي يتعرض لها بالتمرد.

ديباي انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالمجان، بعد انتهاء عقده مع نادي ليون الفرنسي.

المهاجم الهولندي تعرض لبعض الاتهامات خلال مسيرته، خاصة مع مانشستر يونايتد، بعدم التزامه خارج وداخل الملعب، وهو ما قرر اللاعب الرد عليه.

وقال ديباي في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية:"في الحقيقة لا يهمني إذا وصفوني بالمترد، في الواقع أرى أنه شيء إيجابي على أرض الملعب".

وأضاف:"هل سواريز الذي سجل العديد من الأهداف ورفع العديد من الألقاب كان هو الفتى الأكثر روعة في الملعب؟ لماذا لا أعرف تحمل كلمة المتمرد دلالات سلبية".

وتابع:"أشعر أنني بحالة جيدة، فخور بالتواجد مع برشلونة، الاستقبال كان رائعًا، التحديات القادمة ليست سهلة لكني سأواجهها بكل قوة وصبر".

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يذكر أن ديباي شارك مع هولندا في بطولة يورو 2020، وخرج مع الطواحين من دور الـ16 على يد التشيك.