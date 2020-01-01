ديبالا يجيب.. من الأفضل بين ميسي ورونالدو؟

الوحيد حالياً الذي يزامل النجمين

أجاب باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، على السؤال حول من الأفضل بين كريستيانو رونالدو، زميله في النادي الإيطالي، وليونيل ميسي، قائده في المنتخب الأرجنتيني.

وعانى ديبالا في ناديه من تغيير مركزه في بعض الأحيان من أجل إفساح المجال لرونالدو، بينما لا يشارك أساسياً مع الأرجنتين في ظل تواجد ميسي.

ديبالا: يوفنتوس كان سيبعيني لولا تدخل ساري

وقال الأرجنتيني مع "جارديان": "أنا اللاعب الوحيد الذي يتشارك غرف الملابس مع الثنائي، وحقيقة، الناس يشاهدون فقط قمة جبل الثلج، وليس العمل الشاق الذي يقومان به".

وأتبع: "لم يفوزا بكل ما فازا به من باب الحظ، أعرف أن الجميع سيوجه لي ذلك السؤال عن من الأفضل بين هذا الثنائي، ولكن يعرفون أيضاً إجابتي".

وأضاف ديبالا ضاحكاً: "أنتم تعرفون جيداً أن لا يمكنني أبداً الإجابة على هذا السؤال"، محولاً دفة الحديث للتوعية بالاحتباس الحراري ووجوب المحافظة على كوكب الأرض.

وغن المقارنات مع ميسي: "أرفضها، دائماً أقول إن أريد أن يتم مقارنتي والحديث عني فقط، لأن إذا صدقت هذا الكلام يصبح عبئاً عليك، ميسي، سيفوري، أجويرو، وتيفيز فازوا بأشياء عظيمة".

وختم: "أريد الفوز بأشيائي أنا أيضاً، البعض قال إنني شاب غالي الثمن عندما دُفع في ثمانية ملايين وعندما رحلت كان مقابل 40 مليون وكل الحديث كان هذا المبلغ فقط، أنظر للأسعار الآن، تخيل حجم الضغط الذي يسببه ذلك للاعبين".

وشارك ديبالا في 26 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم، وسجل 11 هدفاً وصنع هدفين.